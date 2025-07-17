Банки будут передавать сведения о счетах физлиц по запросу налоговых органов

Ретроспективные изменения вступают в силу с 2025 года.

15 июля 2025 года Главой государства подписан закон РК о внесении изменений и дополнений в кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы РК по вопросам введения его в действие, № 208-VІIІ ЗРК, передает Учёт.kz.

Изменения вступают в силу ретроспективно с 1 января 2025 года.

Одним из внесенных изменений является ретроспективное введение в статью 24 Налогового кодекса новых подпунктов, согласно которым банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны:

— 13-1) представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках денег на этих счетах физического лица, у которого возникла обязанность по представлению деклараций об активах и обязательствах, о доходах и имуществе;

— 13-2) представлять в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о движении денег на банковских счетах физического лица, у которого возникла обязанность по представлению декларации о доходах в связи с приобретением в течение календарного года имущества, стоимостью свыше 20 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода.