Анонс: VII Crypto Summit 2025

24-25 сентября в Москве состоится главное событие осени для всех, кто живет и дышит криптовалютами и блокчейн-технологиями.

Два насыщенных дня, 70 топовых спикеров, 100 стендов компаний криптоиндустрии, 10 тысяч посетителей, готовых делиться опытом и трендами будущего рынка криптовалют. Главным партнером мероприятия выступит компания Algoritm

На VII Crypto Summit вас ждут:

— Тематические секции с экспертами мирового уровня

— Экспозона с лидерами крипторынка

— Нетворкинг, который открывает новые горизонты

— Специальные активности, сюрпризы и квизы

— Вторая сцена для выступления блогеров и инфлюенсеров

— В числе спикеров — представители Росфинмониторинга, Банка России, Госдумы, Совета Федерации, МВД и ФНС.

VII Crypto Summit 2025 — это не просто форум, это точка притяжения для тех, кто хочет быть в центре перемен.

Во второй день участников ожидает традиционное грандиозное Crypto Summit Afterparty c приглашенными звездами и артистами. Присоединяйтесь к VII Crypto Summit 2025 — станьте частью истории, которая создается прямо сейчас!

Билеты и подробности — на официальном сайте Cryptosummit.ru. По промокоду PROFITKZ – скидка 10% на все категории билетов!