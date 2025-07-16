Анонс: AWS Community Day Central Asia 2025

Крупнейшее AWS-событие года в Центральной Азии.

AWS Community Day — это конференции, организуемые энтузиастами AWS. В рамках мероприятия проходят технические доклады, мастер-классы и практические занятия, которые ведут опытные пользователи AWS и лидеры отрасли со всего мира. AWS Community Day — это уникальная возможность обучаться у коллег, перенимая опыт напрямую от других профессионалов AWS. Присоединяйтесь к крупнейшему событию для пользователей AWS! Узнайте лучшие практики, вдохновитесь реальными историями успеха и общайтесь с экспертами и лидерами сообщества.

Вас ждет 2 дня полного погружения в облачные технологии с AWS Heroes, Community Builders и лидерами со всего мира. Реальные кейсы, практические воркшопы, нетворкинг и инсайты, которых нет в документации.

Это для вас, если:

— Хотите думать как топовые AWS-инженеры

— Устали от скучных вебинаров и ищете реальный опыт

— Готовы стать частью комьюнити, которое уже строит будущее

Что вы получите:

— Знания напрямую от AWS Heroes и Community Builders

— Реальные архитектуры, грабли и инсайты

— Нетворкинг с теми, кто строит крупнейшие решения в регионе

— Прокачку и вход в глобальное AWS-движение

Не упустите шанс стать частью этого уникального дня!