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Цифра дня

257,5 млрд цифровых тенге выпущено в Казахстане

    Анонс: AWS Community Day Central Asia 2025

    Крупнейшее AWS-событие года в Центральной Азии.

    16 июля 2025 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    AWS Community Day — это конференции, организуемые энтузиастами AWS. В рамках мероприятия проходят технические доклады, мастер-классы и практические занятия, которые ведут опытные пользователи AWS и лидеры отрасли со всего мира. AWS Community Day — это уникальная возможность обучаться у коллег, перенимая опыт напрямую от других профессионалов AWS. Присоединяйтесь к крупнейшему событию для пользователей AWS! Узнайте лучшие практики, вдохновитесь реальными историями успеха и общайтесь с экспертами и лидерами сообщества.

    Вас ждет 2 дня полного погружения в облачные технологии с AWS Heroes, Community Builders и лидерами со всего мира. Реальные кейсы, практические воркшопы, нетворкинг и инсайты, которых нет в документации.

    Это для вас, если:

    — Хотите думать как топовые AWS-инженеры
    — Устали от скучных вебинаров и ищете реальный опыт
    — Готовы стать частью комьюнити, которое уже строит будущее

    Что вы получите:

    — Знания напрямую от AWS Heroes и Community Builders
    — Реальные архитектуры, грабли и инсайты
    — Нетворкинг с теми, кто строит крупнейшие решения в регионе
    — Прокачку и вход в глобальное AWS-движение

    Не упустите шанс стать частью этого уникального дня!

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