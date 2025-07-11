Яндекс Такси наведет порядок с ценами в Казахстане

Итоги аудита ценообразования компании обсудила мониторинговая группа АЗРК.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции состоялось очередное совещание Мониторинговой группы рынка услуг такси с применением аппаратно-программного комплекса и (или) мобильного приложения заказа такси. В ходе совещания рассмотрели итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси, проведенного Агентством совместно с МЦРИАП и экспертами.

Напомним, обязанность пройти аудит была возложена на Яндекс Такси в рамках антимонопольного комплаенса. Целью аудита стало изучение сервиса Яндекс, в том числе — условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.

«Первичный аудит выявил риски в системе, способные повлиять на ценообразование. В их числе — несоответствие границ города административно-территориальным границам, повышение цены за счет неценовых компонентов, отсутствие в приложении полной информации для расчета цены, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и другие», — заявили в АЗРК.

Отмечается, что отдельные риски были устранены, по другим компанией приняты обязательства по их устранению. Так, на основании уведомления Агентства изменены правила программы лояльности пользователей (Яндекс+). В результате изменений Яндекс полностью взял на себя все расходы по этой программе (предоставляемые клиентам скидки).

В действующий комплаенс Яндекса также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей.

В ходе совещания рассмотрели и проблемные вопросы водителей такси, сформированные на основании поступающих в Агентство обращений. Также заслушан отчет представителей компании по соблюдению пунктов антимонопольного комплаенса за 1 квартал 2025 года.

По итогам заседания мониторинговой группой вынесены рекомендации в отношении государственных органов и Яндекс Такси.