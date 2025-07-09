В МЦРИАП обсудили внедрение ИИ-решений в экономику Казахстана

Казахстан продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из лидеров региона по развитию и внедрению ИИ-технологий.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК провело мероприятие под девизом «AI-Sana: от инерции к опережению», посвященное популяризации искусственного интеллекта и расширению его применения в различных секторах экономики. В дискуссии приняло участие более 150 человек, включая представителей государственных органов, бизнеса, гражданского общества, IT-предпринимателей, экспертов, студентов и учащихся старших классов. Модератором мероприятия выступил главный экономист Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев.

Казахстан продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из лидеров региона по развитию и внедрению ИИ-технологий. Государство последовательно реализует стратегический и комплексный подход к цифровой трансформации, стремясь к формированию Евразийского цифрового хаба.

В приветственном слове советник Президента Куанышбек Есекеев отметил, что Казахстан располагает всеми необходимыми условиями для внедрения ИИ и должен действовать на опережение: «МЦРИАП активно работает в этой области, представляя множество проектов. AI-Sana — это не просто путь внедрения технологий, но и возможность продемонстрировать, как наши разработчики продвигают инновации. Уверен, что эти обсуждения принесут значимые результаты».

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев подчеркнул, что Казахстану важно не только следовать мировым трендам, но и самим формировать технологическую повестку: «Мы проводим важное событие, посвященное продвижению AI-Sana, охватывающей все слои общества. Для школьников запускается программа Tumo Education (12–18 лет), а для студентов и взрослых — Tomorrow School. Эти инициативы помогут гражданам освоить навыки работы с ИИ».

Министр также рассказал о работе центра Alem.AI, где все желающие смогут изучать основы искусственного интеллекта. Эти проекты направлены на развитие инфраструктуры и подготовку кадров для цифровой экономики.

В рамках мероприятия были представлены примеры применения ИИ в банковской сфере, здравоохранении и, особенно, в образовании — в частности, в школе Haileybury Astana, где ИИ уже интегрирован в учебный процесс.

Особый акцент в ходе обсуждений был сделан на роли человека: несмотря на технологический прогресс, именно человек остается главным инициатором изменений и пользователем ИИ-систем.

МЦРИАП продолжит работу по созданию устойчивой цифровой экосистемы, обеспечивая диалог между государством, бизнесом, экспертным сообществом и гражданами — в целях успешного внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь и экономику страны.