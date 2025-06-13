Совладелец Kaspi.kz Вячеслав Ким выкупил «Астана-ЕРЦ»

Продавцом выступила Caspian Five Group.

Компания Вячеслава Кима «Алсеко» приобрела 92,25% в «Астана-ЕРЦ». Ранее компании принадлежала доля в 7,75%. Соответственно, после завершения сделки она стала единственным владельцем компании. Решение о выкупе доли было принято советом директоров еще в феврале 2025 года, говорится в аудиторском отчете компании. Однако согласование сделки Агентством по защите и развитию конкуренции заняло несколько месяцев. Продавцом выступила Caspian Five Group, принадлежащая Айгуль Кожановой. Именно эта компания с декабря 2021 года до 9 июня была основным учредителем «Астана-ЕРЦ», передает Курсив.

«Алсеко» принадлежит Вячеславу Киму, совладельцу Kaspi.kz. Он занимает первое место в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes с состоянием $7,1 млрд. Сейчас находится в процессе покупки Jusan Bank.

«Алсеко» является крупнейшим оператором в сфере расчетов за коммунальные платежи. «Астана-ЕРЦ» занимается начислением, обработкой и сбором платежей за коммунальные услуги в Астане.