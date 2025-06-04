Вячеславу Киму разрешили купить Jusan Bank

Соответствующее постановление приняло АРРФР.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК дало согласие бизнесмену Вячеславу Киму на приобретение статуса крупного участника Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank).

На 1 мая 2025 года активы Jusan Bank составили 3 трлн тг., собственный капитал — 900 млрд тг.

Ранее Jusan Bank сообщил о принятом решении об изменении наименования на АО «Alatau City Bank». Юридически наименование банка изменится со дня его государственной перерегистрации.

«Переименование банка — не просто смена вывески. Это отражение нашей стратегии, наших амбиций и видения дальнейшего развития финансового института. Alatau City Bank будет строиться на прочном фундаменте, заложенном Jusan Bank, с акцентом на стабильность, доверие и долгосрочное партнерство», — отметил председатель совета директоров банка Куат Кожахметов.

Alatau City Bank продолжит усиливать свои позиции в регионах присутствия, модернизируя филиальную сеть, инвестируя в новые цифровые решения и передовой клиентский сервис. Все текущие обязательства Банка перед государством, клиентами и партнерами остаются неизменными, ребрендинг не повлияет на работу сервисов и продуктов.