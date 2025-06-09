Единая цифровая платформа, Smart Turmys и call-центр: Канат Бозумбаев поставил задачи по МЭКС

Вице-премьер провел заседание проектного офиса по реализации Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

В ходе заседания рассмотрели план инвестиций на 2025 год и предложения по механизмам реализации пилотных проектов с привлечением рыночного финансирования. Для предотвращения организационных сбоев вице-премьер поручил разработать инструкцию для субъектов естественных монополий, реализующих пилотные проекты. Далее Канат Бозумбаев поручил ускорить создание электронной платформы закупок СЕМ и отбора EPC-подрядчиков и поставщиков. Профильным госорганам было поручено определить объемы необходимой продукции, проработать механизмы, исключающие все коррупционные риски на этапе отбора.

Также вице-премьер поручил создать рабочую группу по запуску единой платформы Smart Turmys и разработке стандартов и технических требований к приборам учета. Персональная ответственность возложена на вице-министра промышленности и строительства и руководителя рабочей группы Жаннат Дубирову.

С целью обеспечения эффективной коммуникации Канат Бозумбаев поручил запустить call-центр для инвесторов, подрядчиков, отечественных производителей и СЕМ, а также официальный сайт МЭКС для разъяснения Нацпроекта.

Персональная ответственность по обеспечению сквозной координации между всеми заинтересованными ведомствами для эффективной реализации нацпроекта возложена на вице-министра национальной экономики Асана Дарбаева.