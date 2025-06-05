Не сдал декларацию: ребенку заблокировали карту в Уральске

При оплате покупок карта оказалась заблокирована.

В Уральске десятилетний мальчик не смог расплатиться в магазине за сладости — как оказалось, причиной стала несданная налоговая отчетность его родителя, передает Liter.kz.

«Ребенок побежал в магазин купить сладости, а расплатиться не смог. Когда начали выяснять, в чем дело, оказалось, что счет заблокировали. У нас есть номер распоряжения. Ограничения наложили в управлении государственных доходов в Уральске. Мало того, в ограничении счета указаны номера для консультации. В 9:00 прозвонил по этим номерам, никто так трубку и не поднял», — рассказал отец ребенка.

В департаменте государственных доходов по Западно-Казахстанской области подтвердили: счет действительно ограничили, но не из-за самого ребенка. Карта оформлена на имя отца, а он не сдал налоговую отчетность за второе полугодие, пояснили в ведомстве. После подачи отчетности доступ к счету обещают восстановить.