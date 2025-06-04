Около 800 медорганизаций используют электронный формат закупок

С января текущего года медицинские организации начали закупать лекарственные средства и медицинские изделия в режиме онлайн на веб-портале Центра электронных финансов.

Уже около 800 медорганизаций активно использует площадку. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев. По словам спикера, на сегодня через электронную площадку заключено договоров почти на 120 млрд тенге. Сейчас Минздрав изучает, сколько средств удалось сэкономить благодаря переходу на электронный формат закупок.

«При закупе лекарственных средств через единого дистрибьютора мы платим как за хранение, так и за транспортировку. Министерство здравоохранения совместно с „СК-Фармация“ проанализировали расходы и пришли к выводу, что их можно сократить. Для этого предлагаем разделить хранение и транспортировку на отдельные услуги, так как каждая из них требует соблюдения специальных условий, в том числе температурного режима», — сказал вице-министр.

Однако эти требования не касаются медицинских изделий. Таким образом, было принято решение закупать услуги по хранению и транспортировке лекарственных средств как два отдельных лота. По оценкам Минздрава, это позволит сэкономить порядка 1 млрд тенге.