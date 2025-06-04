Beetech conf by QazCode: Как Казахстан строит будущее IT-индустрии

Организаторами конференции в этом году выступили три компании - QazCode, Beeline Казахстан и DAR.

31 мая в Алматы прошла ежегодная масштабная конференция beetech conf by QazCode, которая в этот раз не просто собрала более 1000 IT-специалистов, agile-коучей, разработчиков, стартаперов со всей страны, но и задала тон для разговора о будущем индустрии — от искусственного интеллекта и региональных хабов до реальных кейсов из корпоративной практики.

AI на практике

Одним из ключевых направлений конференции стал стрим AI & Beyond, сфокусированный на практическом применении искусственного интеллекта. Среди спикеров — представители Apple, Bereke Bank, Verigram, QazCode и других технологичных компаний. Обсуждали не абстрактные тренды, а внедрение AI в продукты, сервисы, HR-процессы и корпоративную аналитику. Особое внимание уделили вызовам: ошибкам в построении моделей, трудностям в локализации, необходимости этических стандартов.

Компания QazCode, как ведущий игрок на рынке технологий и ИИ в Казахстане, делает на это направление стратегическую ставку. В ходе мероприятия CEO QazCode Алексей Шаравар поделился опытом команды и выделил несколько ключевых вызовов, с которыми сталкиваются казахстанские компании при выходе на международные рынки. Главный из них — отсутствие совместных усилий: «Если мы хотим выходить на международные рынки, необходимо признать: по отдельности нас просто не видно. В Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане множество команд работают разрозненно, не объединяя усилия. Даже внутри одной страны мы часто действуем в изоляции. А между тем казахстанские технологические продукты действительно достойны большого внимания. Чтобы о них узнали, нам нужно сотрудничать — участвовать в выставках совместно, делиться контактами, поддерживать друг друга на конференциях. Только так мы сможем заявить о себе на глобальном уровне».

В зоне демонстраций команда QazCode также представила свои AI-решения для корпоративной и широкой аудитории:

— KazLLM — первая казахоязычная модель, разработанная в партнерстве с ISSAI NU и Astana Hub при поддержке Министерства цифрового развития. В 2025 году KazLLM была представлена на международной выставке MWC в Барселоне, где получила награду в категории «Искусственный интеллект».

— QC AI Platform — платформа, которая сочетает функции генеративного ИИ, управления корпоративными знаниями и автоматизации рутинных задач. Она призвана упростить поиск информации и повысить эффективность работы сотрудников. Кроме того, платформа позволяет создавать специализированных AI-агентов под конкретные задачи без необходимости программирования.

— AI Tutor — персональный ассистент, помогающий изучать казахский язык и интегрированный в приложение «Janymda» (ранее — Мой Beeline).

Программа, построенная на практиках

Другой стрим конференции — General — был выстроен вокруг практического опыта инженерных и продуктовых команд. В течение дня на сцене выступали представители Kolesa Group, Beeline Казахстан, Yandex Qazaqstan, Clockster, QazCode, Tele2/Altel, SmartLab и других компаний.

Темы затрагивали как классические инженерные подходы — DevOps, SRE, архитектуру и бизнес-логику без кода, — так и вопросы организационного развития: управление командами, миграция на десктоп, ошибки аналитики, борьба с фродом. Антон Зотин, специалист по Agile c опытом работы в Mercedes Benz в Германии открыл утренний блок докладом «Зачем вообще придумали Agile?», а после него участники обсуждали, как инженеры обеспечивают стабильность в мире хаоса, можно ли построить бизнес-логику без единой строчки кода, и почему Mini-CEO в крупных компаниях должны не обслуживать, а управлять.

Помимо лекций прошли и воркшопы: от разбора OKR-подхода до дискуссий о командной вовлеченности, эмоциональном выгорании и организационных иерархиях. Сессии квартирников предложили более неформальный формат — среди них открытые дискуссии «Нужен ли вообще человек в IT, если есть AI?» и «Казахстанские Кремниевые долины: миф или модель будущего?», собравшие как практиков из бизнеса, так и представителей НПО.

Весь день проходил в атмосфере неформального общения и активного нетворкинга — от персональных консультаций с отраслевыми лидерами, которые помогали участникам решать профессиональные задачи, до камерных обсуждений. Здесь, помимо ценных профессиональных инсайтов, звучали откровенные вопросы: кто останется на рынке, если все автоматизируется? Где проходит грань между развитием и выгоранием? И сможет ли локальный IT-сектор быть услышанным за пределами столицы?

Региональное IT как двигатель роста

Beetech conf by QazCode в этом году стала также площадкой для обсуждения регионального роста. На одной из открытых дискуссий спикеры из Караганды, Семея, Усть-Каменогорска и других городов делились опытом создания локальных IT-хабов. Звучали истории о частных акселераторах, региональных курсах по программированию, цифровых инициативах от НПО и бизнеса.

Такой фокус — не случайность. Казахстан все чаще воспринимается как потенциальная «Силиконовая долина Центральной Азии» и именно за счет развития внецентровых точек притяжения можно избежать дисбаланса между Алматы и остальной частью страны.

Beetech conf как платформа изменений

Организаторы рассматривают beetech conf не просто как разовое мероприятие, а как масштабный инфраструктурный проект, направленный на обмен опытом, развитие кадрового резерва и координацию усилий всей IT-индустрии.

«Для нас важно, чтобы каждый участник почувствовал ценность своего опыта и пути. Это пространство, где можно открыто говорить о вызовах, обмениваться идеями и находить единомышленников. Мы верим, что такое сообщество способно менять не только отдельные компании, но и всю отрасль в целом, и что через несколько лет об экосистеме Казахстана будут говорить не только внутри страны, но и за ее пределами», — отмечают организаторы.

Beetech conf by QazCode показала, что в Казахстане не просто растет интерес к технологиям — здесь формируется собственная экспертиза и появляются международные амбиции.