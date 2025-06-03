Запущен пилотный проект по госуслугам в сфере сельхозпроизводства

Также утвержден Алгоритм взаимодействия государственных органов и организаций при запуске пилотного проекта.

Совместным приказом МСХ и МЦРИАП запущен пилотный проект по госуслугам «Государственная регистрация пестицидов» и «Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций и реализаторов семян» в части переоформления свидетельства при изменении наименования юридического лица проактивным способом в информационно-аналитической системе Smart Data Ukimet, передает Zakon.kz.

Так, SDU проверяет у организаций, изменивших наименование, наличие разрешительных документов в ИС ГБД ЕЛ, предоставляемых в рамках государственной услуги. В отношении организаций, изменивших наименование, сегментирует список первых руководителей с ИС ГБД ЮЛ. SDU в отношении услугополучателей проводит проверку в ИС ГБД ФЛ и ЗАГС.

Приказ вводится в действие с 30 мая 2025 года и действует до 15 апреля 2026 года.