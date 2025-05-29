ЦАЭК заявила об интересе к новым проектам ВИЭ

В качестве возможного партнера Багдат Орал назвал ERG.

«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» заинтересована в возможной реализации проектов по возобновляемым источникам энергии в сотрудничестве с компаниями реального сектора, которые хотят сократить свой углеродный след. Об этом сообщил председатель правления ЦАЭК Багдат Орал. Запуск «зеленых» электростанций может быть важен, к примеру, для горнорудных компаний, которые могут столкнуться с необходимостью уплаты углеродного налога при экспорте своей продукции в страны Европы, передает Курсив.

ЦАЭК может принять участие в новых проектах ВИЭ с теми компаниями, которые хотят минимизировать суммы выплат углеродного налога. ЦАЭК, в частности, интересуют возможные проекты с другими компаниями в ветровой энергетике, солнечной и малых гидроэлектростанциях. На принятие решения будет влиять ряд факторов, в том числе — срок окупаемости проекта, сервис-станции, наличие запчастей и персонала.