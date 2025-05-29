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    ДУМК запускает сайт для обряда жертвоприношения на Курбан айт

    6 июня страна празднует один из главных мусульманских праздников.

    29 мая 2025 18:46, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Культура

    Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт, на котором в праздник Курбан айт можно провести обряд жертвоприношения онлайн. На сайте можно выбрать жертвенное животное и получить фотоотчет о проведении обряда. Баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов — как одному, так и семерым совместно. Также нуждающиеся могут подать заявку и получить жертвенное мясо, передает Sputnik.

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