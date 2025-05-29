ДУМК запускает сайт для обряда жертвоприношения на Курбан айт

6 июня страна празднует один из главных мусульманских праздников.

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт, на котором в праздник Курбан айт можно провести обряд жертвоприношения онлайн. На сайте можно выбрать жертвенное животное и получить фотоотчет о проведении обряда. Баранов и коз можно принести в жертву по отдельности, а крупный рогатый скот и верблюдов — как одному, так и семерым совместно. Также нуждающиеся могут подать заявку и получить жертвенное мясо, передает Sputnik.