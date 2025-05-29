Благодаря проектам цифровизации здравоохранения сэкономлены средства и обеспечена прозрачность в системе

Завершена интеграция всех участников фармацевтического рынка в систему маркировки лекарственных средств.

В Астане и Алматы запущен пилотный проект по использованию видеожетонов для сотрудников скорой помощи. Эти жетоны уже использованы в более 3 тысяч выездах. Наряду с этим запущен проект, позволяющий жителям Астаны отслеживать местонахождение скорой помощи в реальном времени. Гражданин получает SMS со ссылкой на карту. Это позволило снизить количество повторных звонков до 40%. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов.

Кроме того, благодаря договоренностям с Apple в Казахстане стали доступны функции мониторинга здоровья, включая отслеживание нарушения слуха и эпизодов апноэ во сне. Это расширяет возможности самоменеджмента и помогает на ранней стадии выявлять проблемы.

Отмечаются положительные изменения в направлении маркировки лекарственных средств и выдачи их пациентам.

«Мы завершили интеграцию всех участников фармацевтического рынка в систему маркировки лекарственных средств. В системе уже работает 36 отечественных товаропроизводителей и дистрибьюторов, более 8 тысяч аптек и свыше 1 900 медорганизаций. Промаркировано более 360 млн упаковок. Система помогает бороться с подделками. Кроме того, благодаря системе за 1 квартал 2025 года на 15% повышен оборот участников лекарственных средств», — сказал спикер.

С октября прошлого года пациенты получают лекарства в рамках проекта «Социальный кошелек». В целом с начала года из общего количества выписанных рецептов более 75% рецептов было обеспечено посредством Социального кошелька.

В рамках нововведений, внедренных министерством здравоохранения, каждая медицинская организация имеет право самостоятельно закупать лекарственные средства. До этого времени документы по закупу лекарственных средств оформлялись только в бумажной форме. Совместно с министерством финансов запущен специальный цифровой механизм. Отныне информация о покупке лекарственных средств доступна каждому. Благодаря электронному порталу за 4 месяца этого года сэкономлено до 750 млн тенге.

Также реализуется механизм расчета бесплатных лекарственных средств на каждого человека отдельно. В дальнейшем планируется обеспечить выдачу бесплатных лекарственных средств через частные аптеки. Пилотный проект будет запущен с 1 июля.

Сокращен срок регистрации лекарственных средств и изделий с 210 до 100 рабочих дней. По препаратам, признанным ведущими регуляторами (США, ЕС, Япония), срок может составить всего 15 дней.