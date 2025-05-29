В Казахстане 40% приемов пациентов прошло с цифровой идентификацией

Вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов рассказал о цифровизации отрасли.

В этом году в Казахстане запускается автоматизированная система для отслеживания состояния пациентов с диабетом, гипертонией и сердечной недостаточностью. Система будет получать данные из поликлиник и формировать карты наблюдения. Ранее это делалось вручную. Проект поможет быстрее реагировать на ухудшение состояния пациентов, своевременно и качественно проводить лечение диспансерных больных.

Кроме того, внедряется цифровая идентификация пациентов. Инструмент исключает фиктивные записи о предоставленных медуслугах. Более 1800 медорганизаций уже работает с системой. Проведено более 66 млн приемов, из которых 26 млн — с цифровой идентификацией (39%).

По итогам I квартала текущего года наблюдается снижение объема оказанных услуг на 5,6%.

«Технологии позволяют снизить адмнагрузку на медработников. Ранее врачам приходилось использовать несколько информационных систем и дублировать одни и те же данные. Благодаря интеграции и доработке ИС удалось сократить нагрузку на врачей на 40%, а в 2025 году планируется довести этот показатель до 50%. Также отмечается значительный прогресс в оцифровке медсправок. Например, такие справки, как 073/у (для вождения), 075/у (о медосмотре), паспорт здоровья ребенка и заключение ВКК теперь доступны в электронном формате, за ними не нужно ходить в поликлинику», — рассказал Ербол Оспанов.

Напомним — 5 декабря в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.