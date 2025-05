Анонс: K-Tech 2025

Агенты разрушают империю.

Что делать, если ИИ-агенты переворачивают бизнес-процесс с ног на голову? И как быть, если команда выгорела в технологической гонке, а работать надо? Об этом и не только поговорим 4 июня на Kazakhstan Technology Summit в Алматы.

K-Tech — это мостик для перехода бизнеса в новую цифровую реальность, построенный партнерской платформой Kazakhstan Growth Forum. За семь лет существования саммит объединил сотни ИТ-директоров, топ-менеджеров и архитекторов будущего — людей, которые уже меняют экономику, управляя трансформацией изнутри.

Саммит в цифрах: 250+ участников; 20+ докладчиков из Казахстана и ближнего зарубежья; 3 тематических секции; 100% прикладного контента.

Главный фокус внимания в этом году будет на ИИ-ассистентах — как сделать их подспорьем в работе, но избежать участи героев научно-фантастических фильмов? Чтобы взглянуть комплексно, программа будет разделена на три тематических блока: TRENDS / AI AGENTS UNCHAINED; TECHNOLOGIES / 10X GROWTH; PEOPLE / DATA / VALUE. В каждом — несколько экспертных выступлений и панельная дискуссия, где можно будет послушать профи из Qcloudy, Servercore, Centras Group, Halyk Bank, Kolesa и многих других.

Другая отличительная черта саммита — секция BEST PRACTICES, еще десяток успешных кейсов, разобранных под микроскопом. И то, что на форуме будут ответы на все вопросы — это не просто слова. Впервые в рамках K-Tech запускается CIO CLINICS — индивидуальные мини-сессии для CxO-руководителей, где ведущие эксперты в сфере ИТ рассказывают простыми словами о самых сложных технологических решениях. Как измерить зрелость ИТ-функции? Где заканчиваются проекты и начинается системная трансформация? Участники смогут пройти экспресс-диагностику и «сверить часы» с лидерами отрасли.

Также на саммите состоится уже традиционное награждение The Best CIO/The Best IT-Project, призванное отметить ведущих казахстанских IT-директоров, которые внесли свой вклад во внедрение технологий и разработали прорывные продукты.

«Раньше в массовом сознании роль CIO заканчивалась на настройке Wi-Fi. Сегодня от нас ждут, что мы вырастим бизнес, автоматизируем все живое и „мертвое“, и при этом уложимся в бюджет. На K-Tech мы обсудим, что действительно работает, где все буксуют, и как не сойти с ума, превращая IT из кост-центра в драйвер роста», — делится Кайрат Базарбеков, CIO Centras Group и чемпион мероприятия.

Более подробная информация о саммите.