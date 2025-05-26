В Казахстане появятся провайдеры услуг по обмену криптовалют

Директор департамента платежных систем НБ РК Е. Ашыкбеков рассказал о развитии Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и подходах к регулированию цифровых активов.

Национальным Банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан комплекс законодательных поправок, направленных на введение системного регулирования оборота цифровых активов. Эти меры направлены на формирование в Казахстане полноценной экосистемы цифровых активов с целостной правовой базой и сбалансированным регулированием — с целью развития новых цифровых инструментов инвестирования и защиты прав потребителей.

Разработанные меры предусматривают:

1. Введение в оборот цифровых финансовых активов. ЦФА — это цифровые активы, обеспеченные деньгами, финансовыми инструментами. В отличие от криптовалют, которые являются необеспеченными цифровыми активами, ЦФА имеют эмитента, юридически обязанных лиц, а также подтвержденную базу обеспечения.

Разработана правовая основа и определена классификация цифровых финансовых активов — трех видов: стейблкоин, обеспеченные деньгами; ЦФА, удостоверяющие права на финансовые инструменты и финансовые активы, за исключением денег; цифровые аналоги традиционных финансовых инструментов (облигации, акции, векселя).

Определены субъектный состав участников рынка, регуляторные условия их деятельности, включая лицензионный режим. Разработана система допуска эмитентов, а также порядок обращения ЦФА, включая требования к цифровым платформам и их провайдерам.

Для ускоренного запуска рынка планируется также задействовать существующие институты финансовой инфраструктуры, такие как Центральный депозитарий и Казахстанская фондовая биржа — в качестве инфраструктурных организаций для организации выпуска, учета и обслуживания оборота ЦФА.

Особенность ЦФА заключается в возможности токенизации финансовых инструментов. Это создает условия для:

— повышения эффективности рынка капитала за счет появления ранее недоступных цифровых финансовых инструментов;

— упрощения доступа и расширения каналов финансирования для бизнеса;

— снижения транзакционных издержек;

— расширения круга инвесторов и пользователей.

ЦФА будут интегрированы в действующую финансовую систему как новый класс инструментов, выступая мостом между традиционным рынком капитала и цифровыми технологиями.

2. Вводится регулирование оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют) через лицензирование провайдеров услуг.

Основные законодательные меры включают:

— закрепление правового статуса операторов криптообменных платформ и лицензирование их деятельности;

— установление квалификационных требований, требований к порядку осуществления деятельности, наличию системы управления рисками и внутреннего контроля, взаимодействию с пользователями по защите активов и данных, а также механизмы обеспечения прозрачности операций;

— надзор за деятельностью операторов криптообменных платформ.

Таким образом, в рамках общей юрисдикции Казахстана вводится новая категория участников — провайдеры услуг по обмену криптовалют, осуществляющие деятельность на основании лицензии и под надзором Национального Банка. Их функционал будет включать операции по обмену криптовалют за фиатные деньги.

Перечень криптовалют, доступных для покупки или продажи такими организациями будет установлен Национальным Банком. При этом деятельность криптопровайдеров в лице криптобирж в юрисдикции МФЦА регулируется отдельно и не затрагивается этими мерами. Вместе с тем предусмотрено функциональное взаимодействие между провайдерами обмена криптовалют и криптобиржами МФЦА для обеспечения целостной инфраструктуры цифрового рынка.

Цель этих мер — расширение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов, снижение системных рисков и обеспечение защиты потребителей. Создание регулируемой среды позволит обеспечить безопасное инвестирование, доверие участников и прозрачность операций.

Будет закреплена совместная компетенция финансовых регуляторов в рамках регулирования оборотов цифровых активов.

За Нацбанком закрепляется регулирование и лицензирование:

— деятельности криптообменников по обмену криптовалют, контроль и надзор за ними;

— деятельности операторов платформы ЦФА, на базе которых осуществляется выпуск и обращение Цифровых финансовых активов;

— организация контроля выпуска и оборота стейблкойнов, удостоверяющих права на деньги.

В совместную компетенцию Агентства финрегулирования и Нацбанка входит регулирование выпуска и оборота Цифровых финансовых активов, включая определение требований к эмитентам и инвесторам ЦФА, к качеству базового актива, который выступает обеспечением для выпуска ЦФА.

Параллельно Национальным Банком инициировано создание регуляторной песочницы в сфере цифровых активов. Это позволит тестировать инновационные технологии, бизнес-модели и инструменты токенизации в контролируемой среде до их полноценного внедрения в рынок и с выработкой режима регулирования.

Формирование подходов к регулированию цифровых активов в Казахстане осуществлялось с учетом рекомендаций ключевых международных организаций: ФАТФ, IOSCO, МВФ, BIS, а также с опорой на лучшие мировые практики — положение регламента MiCA в ЕС и опыта стран с развитой цифровой инфраструктурой (ОАЭ, Сингапура, Гонконг, Швейцария и другие).

«Системно проанализированы и учтены риски, присущие криптовалютному рынку. Разработанные меры направлены на всестороннее управление этими рисками, с тем чтобы обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие цифровой финансовой экосистемы. Принятая модель сочетает поддержку технологических инноваций с защитой интересов потребителей и устойчивости финансовой системы в целом», — пояснил Е. Ашыкбеков.