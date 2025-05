Прямой эфир: PROFIT Telecom Day 2025

Трансляция с конференции о новейших технологиях построения цифровых сетей в Казахстане.

23 мая проходит конференция PROFIT Telecom Day 2025, где обсуждаются современные телекоммуникационные решения в Казахстане.

Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Программа конференции:

09:30 — Открытие, приветственное слово

09:40 — Цифровая трансформация Республики Казахстан. Олжас Кабенов, заместитель председателя, Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

10:00 — Современное состояние отрасли связи в РК. Асылбек Хайрушев, президент ОЮЛ «Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана».

10:20 — Evolution from IPv6+ to Next Generation Network. Adam Zhangjun, Director of Industry Marketing Department, Network Innovation and Development Alliance.

11:00 — Панельная дискуссия. Телеком сегодня.

12:00 — Перерыв.

12:30 — Прогнозы развития телеком-отрасли: инфраструктура, трафик, регулирование. Нурлан Мейрманов, главный директор по стратегии и управлению внешними активами, АО «Казахтелеком».

12:50 — Современные системы телекоммуникаций. Интеграция с системами безопасности. Кейсы. Денис Гречкин, Product-менеджер, ТОО «Logitex-Market».

13:10 — Модульные ЦОДы для Телекома — быстро, качественно и недорого. Николай Королев, директор ТОО «Амперэль».

13:30 — Обеденный перерыв и неформальное общение.

14:20 — Розыгрыш призов.

14:30 — Спутниковая связь и вещание в Казахстане. Тенденции и реалии. Роман Ермашов, директор, главный инженер, Центр космической связи «Коктерек» АО «Республиканский центр космической связи».

14:50 — Вставил и порядок? Не все так просто! Андрей Поцелуев, директор ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

15:10 — Сетевая нейтральность как основа устойчивой инфраструктуры. Владимир Каспирович. руководитель ЦОД и СПД, PS Cloud Services.

15:30 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.