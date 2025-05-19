Около 1700 современных предметных кабинетов оснащено в школах страны

С начала 2024 года в Казахстане создано 400 тысяч новых ученических мест.

За последние два года количество трехсменных школ сократилось в 3 раза. Ежегодно ведутся работы по модернизации тысячи сельских школ, капитальному ремонту действующих школ и оснащению современными предметными кабинетами. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства просвещения РК Мереке Нурмуханова. По ее словам, в 967 школах оснащено около 1700 современных предметных кабинетов по робототехнике, химии, биологии, физике и STEM-предметам.

«На следующем этапе планируется перевести школьную инфраструктуру к единому современному формату. В рамках программы реновации школ в 2025 году будет проведена модернизация 248 школ», — рассказала Мереке Нурмуханова.

Она также назвала главные достижения казахстанских учащихся — каждый второй казахстанский школьник, участвовавший в международных олимпиадах, вернулся в страну с призами. В копилке национальной сборной 362 медали, в том числе — 41 золото.

«Это наглядное свидетельство высокой оценки качества казахстанского образования на международном уровне. В этом учебном году более 40% учащихся приняли участие в интеллектуальных мероприятиях республиканского и международного уровня. Также казахстанские школьники получили престижные награды на азиатских и мировых олимпиадах. Также школьники стали двукратными чемпионами мира на престижной международной олимпиаде по химии и трехкратными чемпионами мира по робототехнике — First Global Challenge», — сообщила Мереке Нурмуханова.

Она отметила, что Казахстан — одна из немногих стран, в которых есть практика поощрения призеров международных олимпиад. В 2024 году денежное вознаграждение получило 26 победителей престижных международных олимпиад и их педагоги.

Также Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, прошедшей международную аккредитацию национальной системы по оценке качества общего образования, получив знак качества RCEC, подтверждающий соответствие казахстанской системы образования международным стандартам.