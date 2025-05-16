Казахстанцам начнут блокировать смартфоны через неделю

С 25 мая в стране начнется блокировка не зарегистрированных устройств.

24 марта в Казахстане ввели новые правила для смартфонов. Теперь все устройства попадают в один из трех списков: белый список, серый и черный. Если телефон не зарегистрирован — он может остаться без связи, передает Liter.kz.

До 24 мая можно успеть проверить и зарегистрировать устройство.

Чтобы проверить смартфон, необходимо:

— проверить свой IMEI: *#06#;

— затем зайти на сайт imei.rfs.gov.kz и узнать, зарегистрирован ли смартфон и сколько номеров к нему привязано.