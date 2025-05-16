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747,5 млн долларов — рынок MedTech в Казахстане

    Казахстанцам начнут блокировать смартфоны через неделю

    С 25 мая в стране начнется блокировка не зарегистрированных устройств.

    16 мая 2025 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Связь

    24 марта в Казахстане ввели новые правила для смартфонов. Теперь все устройства попадают в один из трех списков: белый список, серый и черный. Если телефон не зарегистрирован — он может остаться без связи, передает Liter.kz.

    До 24 мая можно успеть проверить и зарегистрировать устройство.

    Чтобы проверить смартфон, необходимо:

    — проверить свой IMEI: *#06#;
    — затем зайти на сайт imei.rfs.gov.kz и узнать, зарегистрирован ли смартфон и сколько номеров к нему привязано.

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