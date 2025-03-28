60 дней на легализацию телефонов дали казахстанцам

После 25 мая неверифицированные устройства будут отключены от сети сотовой связи по истечении льготного периода в 30 дней.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэроксмической промышленности РК провело прямой эфир на тему «О внесении изменений в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи». В нем приняли участие Олжас Кабенов, заместитель председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП, и Сауле Темирхан, представитель РГП «Государственная радиочастотная служба». Спикеры рассказали, как будет проходить процедура верификации новых смартфонов и планшетов, как проверить, в белом или в черном списке находится устройство, а также о том, что делать пользователям с теми устройствами, которые они ввозят из-за границы самостоятельно.

Напомним — 25 марта текущего года в Казахстане вступили в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.

«Согласно новым требованиям, все устройства, впервые ввозимые в Казахстан, должны пройти обязательную верификацию в международной базе данных GSMA, а также в государственных налоговых и таможенных системах. Проверка включает в себя соответствие устройства заявленным характеристикам, легальность ввоза, наличие сопроводительных документов, а также проверку IMEI-кода в базе данных украденных, утерянных или заблокированных устройств», — говорит Сауле Темирхан.

Ключевым новшеством, которое вызвало больше всего вопросов у пользователей, является именно верификация, при которой система будет проверять подлинность IMEI-кода устройства. Процедура верификации обязательна для импортеров в отношении всех ввозимых ими устройств, физических лиц (если устройство новое и ранее не использовалось в сети мобильной связи Казахстана) и авторизованных сервисных центров (в случае замены IMEI-кода по техническим причинам). Верификация будет проводиться на портале Kz-imei.kz.

По итогам верификации все мобильные устройства в стране будут распределены по трем спискам:

— Белый. Успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений.

— Серый. Устройства, временно допущенные к использованию. Владельцам дается 30 дней на подтверждение законности их ввоза в страну.

— Черный. Нелегально ввезенные, поддельные, украденные или не прошедшие верификацию устройства, которые будут заблокированы.

«Важно отметить, что новые правила касаются только тех мобильных устройств, которые были ввезены на территорию Казахстана после 25 марта. А все те телефоны и планшеты, которые уже функционировали в сетях мобильной связи до 25 марта, автоматически попадают в „белый список“ и продолжат работать без каких-либо ограничений», — пояснила Сауле Темирхан.

Физические лица, которые самостоятельно ввозят в Казахстан новые мобильные устройства или получают их в почтовых отправлениях, также будут обязаны верифицировать их на указанном портале. Для этого необходимо указать дату пересечения границы и IMEI-код устройства. Здесь важно отметить, что система будет проверять, не превышен ли гражданином лимит ввоза мобильных телефонов и планшетов. В соответствии с критериями отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования относятся не более двух телефонов и двух планшетов. Если лимит превышен, в верификации устройства будет отказано.

В МЦРИАП также рассказали о том, что после ряда встреч с представителями бизнеса было принято решение предоставить дополнительный срок — 60 календарных дней для регистрации ранее ввезенных в Казахстан, но еще не проданных устройств. То есть, до 25 мая текущего года и бизнес и граждане еще могут легализовать все новые смартфоны, ввезенные в страну (но еще не распечатанные) на портале Kz-imei.kz.

По истечении установленного срока те устройства, которые не прошли верификацию, будут ограничены в доступе к услугам мобильной связи. В том случае, если такое устройство все же будет подключено к сети, дается льготный период в 30 дней, когда абонент еще сможет пользоваться услугами сотовой связи. После этого периода устройство будет внесено в черный список и заблокировано.

«Именно поэтому перед покупкой устройства мы советуем гражданам обязательно проверить его IMEI-код на сайте Imei.rfs.gov.kz. Это поможет избежать покупки поддельных или украденных телефонов. Также напоминаем, что в соответствии с Законом „О защите прав потребителей“ абонентские устройства не подлежат возврату и обмену. Поэтому, если гражданин приобрел неверифицированное устройство и вскрыл упаковку, он не сможет его вернуть продавцу», — предостерегает казахстанцев Олжас Кабенов.

Он добавил, что цель введения этой нормы — борьба с серым импортом, снижение объема теневого оборота мобильной техники, защита прав потребителей, создание прозрачных и честных условий для ведения бизнеса, а также обеспечение безопасного использования мобильных устройств.

«Еще раз подчеркиваем: на все устройства, уже функционировавшие в Казахстане до 25 марта 2025 года, новые требования не распространяются. Они продолжат работать в прежнем режиме. Мы будем и далее информировать население о ходе внедрения новых правил. Призываем граждан внимательно проверять все данные перед покупкой мобильных устройств», — подытожил Олжас Кабенов.