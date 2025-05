Women ICT Frontier Initiative DX успешно завершился в Алматы

Программа обучает женщин-предпринимательниц цифровым навыкам для внедрения технологий, автоматизации и других цифровых процессов в бизнес.

В Алматы завершился трехдневный обучающий тренинг «Women ICT Frontier Initiative (WIFI) DX», организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Азиатско-Тихоокеанским учебным центром ИКТ (APCICT) в коллаборации с Women in Tech Kazakhstan, She Business Community, Women in Business, а также Банком ЦентрКредит с программой Business Aru.

Программа обучает женщин-предпринимательниц цифровым навыкам для внедрения технологий, автоматизации и других цифровых процессов в бизнес. Для этой цели в Алматы прибыли представители ООН, тренера APCICT из Юго-Восточной Азии.

Мероприятие собрало около 50 заявок от женщин-предпринимательниц, которые планируют цифровую трансформацию в рамках своего дела. Участницы обучались электронной коммерции, цифровому маркетингу, аналитике данных. Большая часть из них получит сертификаты тренеров и сможет передавать знания другим. Таким образом, программа будет распространена по всему Казахстану и сможет охватить в год несколько тысяч предпринимательниц.