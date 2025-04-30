Более 90% инженерной инфраструктуры оцифровано

В правительстве рассмотрели вопрос цифровизации строительной отрасли.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопрос цифровизации строительной отрасли и градостроительного кадастра. С докладами выступили вице-министры промышленности и строительства Куандык Кажкенов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун. Премьер-министр отметил рост строительной активности: объем работ за первый квартал превысил 1 трлн тенге, что на 17% выше показателя аналогичного периода прошлого года; в эксплуатацию введено 3,7 млн м2 жилья, что почти на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом.

«Рост строительной активности наблюдается в большинстве регионов страны, что свидетельствует о стабильном развитии отрасли. В целом строительный сектор формирует инфраструктурный каркас страны, создает большое количество рабочих мест, обеспечивает развитие бизнеса и напрямую влияет на качество жизни граждан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства акцентировал внимание на том, что цифровые решения позволяют значительно сокращать сроки, существенно снижают расходы и сводят к минимуму коррупционные риски. Уже оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры страны, запущена автоматизация выдачи разрешений и создан реестр долевого строительства, доступный через портал eGov.

Олжас Бектенов отметил, что по поручению Президента до конца года планируется запуск Единой информационной системы строительства, которая объединит все действующие порталы строительной отрасли на одной платформе по принципу «единого окна» и аккумулирует всю актуальную информацию от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. В связи с этим перед акиматами поставлена задача по завершению оцифровки всех данных до 1 октября.

Также премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам. В частности, министерствам сельского хозяйства, промышленности и строительства, акиматам регионов и корпорации «Правительство для граждан» поручено устранить несоответствие данных, которое было выявлено по результатам пилотного проекта в 89 городах при выдаче разрешительной документации и согласовании эскизных проектов через Единый геопортал инфраструктурных данных.

Министерствам цифрового развития, промышленности и строительства поручено разработать решения по масштабированию ИИ-модулей в строительной сфере. Перед Министерством национальной экономики и ответственными госорганами поставлена задача по обеспечению выдачи техусловий на подключение к инженерным сетям в цифровом формате через систему градкадастра.