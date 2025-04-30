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    Врачей скорой помощи оснастят видеожетонами до конца 2025 года

    Они будут фиксировать все происходящее.

    30 апреля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Общество

    Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что будет сделано для защиты врачей скорой медицинской помощи от нападений. Глава минздрава считает, что такая мера будет дисциплинировать и медицинских работников, и отдельных дебоширов, передает Zakon.kz.

    «Мы в соответствующим приказом эту норму сейчас внесли. И акиматы должны будут выделить средства. Я думаю, поэтапно до конца текущего года мы эту работы проведем, — заявила Акмарал Альназарова. — Нами также внесены предложения, они отрабатываются и получили поддержку Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности лиц за нападение на медицинских работников во время несения ими профессиональной деятельности».

    С 1 мая 2025 года изменяется порядок работы мобильных бригад при поликлиниках, которые заменят скорую помощь на дневных вызовах по четвертой категории срочности. Это связано с жалобами пациентов на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы.

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