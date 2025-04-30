Врачей скорой помощи оснастят видеожетонами до конца 2025 года
Они будут фиксировать все происходящее.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что будет сделано для защиты врачей скорой медицинской помощи от нападений. Глава минздрава считает, что такая мера будет дисциплинировать и медицинских работников, и отдельных дебоширов, передает Zakon.kz.
«Мы в соответствующим приказом эту норму сейчас внесли. И акиматы должны будут выделить средства. Я думаю, поэтапно до конца текущего года мы эту работы проведем, — заявила Акмарал Альназарова. — Нами также внесены предложения, они отрабатываются и получили поддержку Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности лиц за нападение на медицинских работников во время несения ими профессиональной деятельности».
С 1 мая 2025 года изменяется порядок работы мобильных бригад при поликлиниках, которые заменят скорую помощь на дневных вызовах по четвертой категории срочности. Это связано с жалобами пациентов на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы.