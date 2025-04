Казахстанский чаптер Women in Tech признан лучшим на саммите в Японии

Сегодня сообщество в РК объединяет более 1000 девушек из сферы технологий.

На глобальном саммите Women Tech Global Summit, проходившем в рамках EXPO 2025 Osaka, казахстанский чаптер Women in Tech получил высшую награду — Chapter of the Year. Это признание вручается самому активному и стремительно развивающемуся представительству среди более чем 60 стран мира.

Казахстан был представлен самой большой делегацией — 25 участников, во главе с Тимуром Турловым, CEO Freedom Holding Corp. Холдинг является партнером чаптера и первым из региона присоединился к Osaka Gender Protocol — международной инициативе в поддержку женщин в цифровой экономике. Активную поддержку делегации оказал Bereke Bank, благодаря которому 25 активисток получили возможность принять участие в международной инициативе.

Women in Tech Kazakhstan начал работу в сентябре 2024 года. За это время проведено более 15 мероприятий, инициативы охватили 40 000+ человек, установлены партнерства с ведущими национальными и международными компаниями. Сегодня сообщество объединяет более 1000 девушек из сферы технологий. Чаптер возглавляет Асем Болатжан, советник Министра цифрового развития РК. Казахстанский чаптер развивает инициативы в таких направлениях, как Women in Innovation and AI, Science, Fintech, Venture, E-commerce и digital skills for womenpreneurship, формируя среду для профессионального роста и развития женщин в сфере технологий.

Women in Tech Global был основан в 2017 году известным общественным деятелем Ayumi Moore Aoke. Глобальное движение насчитывает более 300 000 волонтеров по всему миру и реализует проекты в партнерстве с государственными органами и бизнесом. Все программы и ресурсы, включая платформу WIT Hub, бесплатны и открыты для казахстанцев.