Цифровое перерождение: как меняется рынок данных

Цифровые сотрудники не заменят людей, а усилят их компетенции.

22 апреля в Алматы прошел ежегодный форум «Цифровое перерождение 2025», собравший порядка 200 представителей бизнес-сообщества, государственных структур, ИТ-компаний и международных вендоров. Среди участников — ключевые игроки ИТ-рынка, финансового сектора, промышленности и госорганов Казахстана и Азербайджана. Мероприятие стало площадкой для обсуждения главных технологических трендов: искусственного интеллекта, управления данными, облачных решений и цифровой трансформации в целом.

Важным событием форума стало официальное объявление о ребрендинге компании-организатора DIS Group, успешно работающей на рынке Казахстана уже 15 лет. Компания начинает новый этап развития под брендом DeoniX. Сегодня компания предлагает решения в области управления данными и бизнес-аналитики на базе ведущих технологий.

«Переход к DeoniX — это не просто смена названия. Это шаг навстречу новым возможностям, рынкам и партнерам. Мы усиливаем свою позицию в Центральной Азии, на Кавказе, в Украине и Молдове, предлагая адаптированные решения и глубокую экспертизу в цифровой трансформации», — подчеркнул CEO DeoniX Канат Абиров.

Выступления спикеров были посвящены практическому применению ИИ, архитектурам управления данными, вопросам безопасности, устойчивого роста и внедрению облачных технологий. Форум подтвердил высокий интерес казахстанского рынка к вопросам масштабируемых и интеллектуальных ИТ-решений.

Канат Абиров поделился трендами рынка искусственного интеллекта. По данным UN. UNCTAD к 2033 году его объем достигнет 4,8 трлн долларов. При этом 100 компаний из США и Китая составляют 40% мировых корпоративных R& D расходов. Если говорить о бизнес-среде, то искусственный интеллект затронет порядка 40% рабочих мест, стимулируя рост продуктивности. Однако, хотя ИИ развивается стремительно, но доступен лишь немногим странам — разивающиеся отстают в силу отсутствия соответствующей инфраструктуры, а также недостатка данных и квалифицированных кадров.

Компании готовы вкладываться в ИИ и в технологии, обеспечивающие его работу. Но называют ряд барьеров и рисков: безопасность данных, перекладывание ответственности за решения ИИ, доверие к качеству данных и результатам. Есть также опасения, что ИИ заменит не просто специалистов, а целые департаменты. Однако Канат Абиров подчеркивает, что искусственный интеллект не заменит рабочую силу, а станет ее частью. Речь идет про ИИ-агентов — «цифровых сотрудников» с когнитивными функциями. Уже в ближайшее время они очень серьезно повлияют на ландшафт бизнеса крупных компаний. ИИ-агенты становятся все более распространенными в технологических приложениях, с ростом 45% CAGR в течение пяти лет.

«Если же говорить про ключевые тренды в области управления данными в Казахстане и Азербайджане, то можно отметить следующее: real-time интеграция и аналитика; очистка и качество данных; Data Governance; Lakehouse платформы; демократизация данных. И один общий тренд, объединяющий все вышеназванные — присутствие Copilot, инструментов ИИ», — говорит Канат Абиров.

Эксперты также обращают внимание на то, что работа с данными и ИИ требует законодательного контроля, который обеспечивает безопасность функционирования этой структуры, но, тем не менее, не должен препятствовать технологическому прогрессу. Казахстан одним из первых в ЦА реализует инициативу по включению государства в регулирование вопросов работы с ИИ и данными, уже разработан соответствующий законопроект. К слову, Европейский союз ввел регулирование ИИ еще в прошлом году.

Участники конференции «Цифровое перерождение 2025» отметили, что освоение инноваций и формирование культуры работы с данными становятся ключевыми направлениями, когда речь идет об ИИ. Организации, инвестирующие в развитие технологий, метаданные и культуру данных, будут лидировать в цифровой экономике.