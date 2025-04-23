Сингапур и Казахстан расширяют партнерство: акцент на «умные» города, биотех и образование

Заместитель председателя правления АО «НК „KAZAKH INVEST“» Мадияр Султанбек провел встречу с представителями Singapore Business Federation и сингапурскими компаниями, прибывшими в Казахстан в рамках программы Overseas Market Workshop.

Делегация объединила более 20 компаний, представляющих такие секторы, как инжиниринг и умные города, биотехнологии, образование, логистика, телеком, финтех и чистые технологии. В числе участников — Kingsmen Exhibits, реализующая проект Детского научного центра в Алматы, биотехнологическая компания Esco Lifesciences, разработчик экологических решений Speco Singapore, поставщик холодовой логистики Jurong Cold Store, а также образовательные технологические компании Smartli, I Can Read и The Global Citizen Education Group.

На встрече рассмотрели возможности инвестирования в Казахстан, локализации производства, создания совместных предприятий и выхода на рынки Центральной Азии. Казахстанская сторона представила меры государственной поддержки, налоговые преференции и готовность к сопровождению инвесторов по принципу «одного окна».

В ходе встречи Мадияр Султанбек отметил, что Казахстан заинтересован в устойчивом и долгосрочном партнерстве, особенно с технологически продвинутыми странами, такими как Сингапур. Он подчеркнул, что текущие инициативы открывают широкие возможности для интеграции современных решений в развитие городской и социальной инфраструктуры.

«Для нас важно не только привлекать капитал, но и выстраивать системные партнерства с глобальными игроками. Сингапурские компании обладают высоким технологическим уровнем и зрелыми экспортными стратегиями, которые могут быть успешно адаптированы к казахстанским условиям. Казахстан заинтересован в таких партнерах, которые готовы не просто выйти на рынок, а создавать здесь устойчивую индустриальную и инновационную базу», — подчеркнул он.

В рамках визита делегации запланированы встречи в Астане и Алматы с государственными органами, профильными министерствами, бизнес-ассоциациями, а также посещение индустриальных площадок и образовательных учреждений.

Миссия проходит при координации Singapore Business Federation, а также при поддержке Enterprise Singapore и Kazakh Invest. Встреча стала важным шагом к укреплению деловых связей между Казахстаном и Сингапуром и открывает новые горизонты для взаимовыгодного сотрудничества.