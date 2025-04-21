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744 млрд тенге — выручка Казахтелеком в 2024 г.

    Tech Garden теперь Almaty Hub

    В рамках стратегического развития и трансформации инновационной экосистемы Республики Казахстан произошли изменения в наименовании и брендинге филиала фонда.

    21 апреля 2025 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», ранее осуществлявший деятельность под брендом Tech Garden, с настоящего момента продолжает свою работу в обновленном статусе — Almaty Hub by Astana Hub. Изменение направлено на дальнейшее усиление деятельности в области формирования и развития инновационной среды, поддержки технологического предпринимательства, а также внедрения передовых цифровых решений в ключевые отрасли экономики.

    Almaty Hub сохранит преемственность ранее реализованных инициатив и продолжит активную работу по привлечению инвестиций, развитию индустриальных инноваций и созданию благоприятных условий для роста высокотехнологичных компаний.

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