Tech Garden теперь Almaty Hub

В рамках стратегического развития и трансформации инновационной экосистемы Республики Казахстан произошли изменения в наименовании и брендинге филиала фонда.

Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», ранее осуществлявший деятельность под брендом Tech Garden, с настоящего момента продолжает свою работу в обновленном статусе — Almaty Hub by Astana Hub. Изменение направлено на дальнейшее усиление деятельности в области формирования и развития инновационной среды, поддержки технологического предпринимательства, а также внедрения передовых цифровых решений в ключевые отрасли экономики.

Almaty Hub сохранит преемственность ранее реализованных инициатив и продолжит активную работу по привлечению инвестиций, развитию индустриальных инноваций и созданию благоприятных условий для роста высокотехнологичных компаний.