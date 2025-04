Джей Ло уронила Тикетон

Сегодня в Казахстане стартовали продажи на концерт американской суперзвезды, однако сервис по продаже билетов не выдержал наплыва желающих.

1 августа на стадионе «Астана Арена» в рамках в рамках мирового турне UP ALL NIGHT: LIVE IN 2025 состоится концерт Дженнифер Лопес. Как сообщил Малик Хасенов, продюсер «Астана Концерт», событие соберет порядка 15 тыс. внешних туристов и позволит получить более 6,5 млрд тенге поступлений от гостиниц, ресторанов, транспорта, розничной торговли, а также порядка 400 млн тенге налогов от самого концерта.

Сегодня в 11 утра стартовали продажи билетов на концерт Дженнифер Лопес. Однако Тикетон не выдержал наплыва желающих приобщиться к прекрасному. С самого утра пользователи стали жаловаться, что на сайт невозможно зайти. А те, кому это удалось, оказались в электронной очереди.

«Вы в очереди. Благодарим за ожидание. Приблизительное время ожидания — более 4 часов. Из-за большого количества посетителей используется виртуальная очередь, которая ограничивает число пользователей, одновременно находящихся на веб-сайте. Благодаря этому, обеспечивается оптимальная работа с сайтом. Пожалуйста, не закрывайте браузер — эта страница обновится автоматически», — поделился электронным «талоном» один из желающих приобрести билет на концерт.

К слову, для борьбы с перекупщиками организаторы решили прибегнуть к повышенным мерам безопасности при продаже билетов: пользователь приобретает лишь ваучер, а уникальный QR-код он получит за три дня до концерта. При этом купить можно максимум 4 билета на один аккаунт пользователя либо одну банковскую карту.

К слову, стоимость билетов составит от 40 тыс тг. (эконом‑места) до 180 тыс тг. (VIP‑ложи).