PROFIT Retail & Finance Day 2025: новые подходы открывают массу возможностей

В Южной столице собрались эксперты в сферах финтеха и e-com, чтобы обсудить, как будут развиваться цифровые банковские услуги, ритейл и логистика.

4 апреля в Алматы состоялась юбилейная десятая конференция PROFIT Retail & Finance Day, собравшая более двухсот гостей офлайн и более тысячи участников онлайн. Мероприятие открыл Иван Федяков, основатель и глава группы компаний INFOLine. Он сделал обзор перспектив развития ритейла в Казахстане и СНГ, а также осветил возможности и риски отраслевых компаний в текущем году. Он отметил бурный рост e-commerce во всех странах региона. Так, на начало 2024 года уровень проникновения интернет-торговли в Казахстане превысил 12%, в РФ — 17%, в Беларуси — 10%, в Кыргызстане — 6%, а в Узбекистане — всего 2%. Прогнозируется увеличение доли онлайн-торговли в Казахстане до 20% к 2030 году. По мнению эксперта, этому способствует стремительное развитие технологий связи. А вот магазины «у дома» и «прилавочная» торговля будут постепенно сдавать позиции и уступят место сетевой торговле и онлайн-каналам.

«Рынок электронной коммерции растет во всех странах Центральной Азии. Основной его моделью становятся маркетплейсы. Причем не только российские, Wildberries и Ozon, но и локальные игроки. В Казахстане мы видим стремительное развитие E-grocery — современного формата торговли, который показал бурное развитие во время пандемии. Жители крупных городов все охотнее приобретают продукты питания онлайн», — пояснил Иван Федяков.

О важном проекте, реализованном в Казахстане, рассказала Асель Марченко, заместитель председателя Национальной платежной корпорации Национального Банка РК. Речь идет о переходе на международный стандарт ISO20022 по платежам и переводам.

«Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, внедрившей этот стандарт наравне с мировыми лидерами. Этот переход знаменует собой важный шаг в интеграции Казахстана в глобальную финансовую систему, обеспечивая соответствие международным требованиям и повышение эффективности платежных операций. Еще в 2014 году была проведена оценка платежных систем Казахстана, которая выявила недостатки в действующих форматах — отсутствие гибкости и полной информации о платеже. Эксперты Всемирного Банка рекомендовали рассмотреть переход на стандарт ISO 20022 для соответствия международным требованиям. Реализация проекта проходила с 2018 г. по 2025 г. В январе этого года Казахстан успешно перешел на международный стандарт ISO 20022. Переход на стандарт ISO 20022 принес Казахстану ряд достижений, включая соответствие международным стандартам, повышение безопасности и скорости платежей, полную прозрачность платежей», — отметила Асель Марченко.

Подробнее о проекте перехода на ISO 20022, а также о других цифровых инициативах Нацбанка читайте в нашем интервью с Асель.

Презентацию об опыте внедрения автоматизированной аналитики, работе с данными и экосистеме Data Driven Management в холдинге «Байтерек» представили Усен Галым, заместитель председателя правления АО «Национальный Управляющий холдинг „Байтерек“», Айнур Сидельковская, управляющий партнер A2Data.ai, и Алексей Ильин, эксперт A2Data.ai по Data Governance.

В настоящее время под управлением Холдинга находится порядка 14 трлн тенге активов, инвестиционный кредитный портфель составляет порядка 10 трлн тг. В портфеле — 11 крупных дочерних компаний.

«У нас довольно разнообразный портфель компаний, и очень важно, чтобы все эти компании со своими различными бизнес-процессами, разными моделями данных и разными структурами представляли собой единый цифровой организм. В прошлом году мы закончили первый этап построения нашего единого хранилища данных, аналитического центра. Мы разработали порядка 55 информационных панелей, автоматизировали самые стратегически важные показатели по группе — это 150 показателей по всем дочерним организациям. Вся информация собирается в аналитическом центре. Еще более интересная часть — это аналитические кейсы. Так, например, мы впервые в истории холдинга собрали информацию по аффилированным лицам наших заемщиков, благодаря чему смогли увидеть, какие группы заемщиков у нас присутствуют в различных дочерних организациях. Это нам позволяет увидеть риски», — поделился Усен Галым.

Он подчеркнул, что такой масштабный проект удалось осуществить благодаря сплоченной работе самой команды Холдинга, а также его партнера, компании A2Data.ai. В основе проекта лежит СУБД Vertica с элементами machine learning. В качестве архитектуры модели данных была выбрана Data Vault — архитектура, которая масштабируется вместе с Холдингом и выдерживает изменения.

«Однако текущая повестка диктует, что этого мало, на этом нельзя останавливаться. Мы также работаем над тем, чтобы внедрить AI driven подход. То есть, поднять платформу искусственного интеллекта и интегрировать ее с нашим единым хранилищем. В целом, я хотел бы сказать, что этот проект не столько про аналитику и технологии, а больше про то, как аналитика может быть основой для принятия решений. Что можно уйти от ручных Excel-таблиц, что можно выстроить data driven компанию, и сделать это в довольно короткие сроки», — отметил спикер.

«Vertica — это топовый продукт. Сегодня просто внедрить хранилище недостаточно. Если вы принимаете решение внедрять хранилище, необходимо внедрять и инструмент для работы с качеством данных. Второй важный момент — надо иметь инструмент, который за вас сможет изучать аномалии в данных, подсказывать, чтобы не получить неправильные цифры в отчетах. Мы изучили решения, существующие на рынке, и выбрали то, которое оптимально по соотношению цена/качество и функционально покрывает все задачи по быстрому мониторингу, отработке, очистке всех данных. То есть, фактически, если мы говорим о задачах, которые ставятся перед бизнесом (скорость принятия решений, адаптация, гибкость бизнес-процессов, готовность к изменениям) — это все обеспечивается за счет того, что изнутри цифровая информация работает уже на вас, а не наоборот. То есть, вы не ждете этих цифр и отчетов, а вам заранее они подсказывают, как что-то изменить или реализовать», — рассказывает о решении Айнур Сидельковская.

В вопросе быстрого ориентирования бизнеса в постоянно изменяющихся рыночных условиях уже не раз отмечалось, что крайне важно понятие time to market, быстрого вывода решений и услуг. О том, как можно сократить time to market благодаря переходу на облачные технологии, рассказал Мурат Зандаров, начальник управления активных продаж АО «Казтелепорт».

«Как понять, что пора переходить на услуги провайдера ЦОД? Когда внутренние ресурсы компании не справляются с ИТ-нагрузкой, кибербезопасностью и стоимостью эксплуатации, а также в тех случаях, когда планируется вывод нового продукта. Здесь важно отметить, что у компании должно быть доверие к дата-центру как к партнеру», — обращает внимание Мурат Зандаров.

У Казтелепорта в настоящее время развернута сеть из 8 дата-центров по всему Казахстану. Два из них — уровня TIER III. Кроме того, у провайдера имеется собственный оперативный центр информационной безопасности. Команда Казтелепорт способна помочь с выбором инфраструктурных компонентов и ИТ-архитектурой проекта, управлением сетевой инфраструктурой и балансировкой нагрузки, подобрать решения для резервного копирования и восстановления данных, а также хранилищ для логов и аналитики.

Интересное решение, мини- и микро-ЦОДы, представила в своем докладе Дильназ Яхьярова, Product Manager ТОО «Амперэль». Они могут стать отличным выбором, если по тем или иным причинам строить классический ЦОД нецелесообразно (что, к слову, достаточно затратно с точки зрения финансов и требует серьезных ресурсов и времени). В линейке Амперэль — ЦОДы для граничных вычислений, Микро ЦОД на одну или две серверные стойки, который можно установить в любых неподготовленных помещениях, Микро ЦОД в защищенном исполнении, Мини ЦОД на 3-6 герметичных серверных стоек, ЦОД-контейнер, подготовленный для транспортировки по дорогам общего пользования, а также Модульный ЦОД на 10-80 серверных стоек, который при необходимости возможно демонтировать и перевезти на другую площадку — это полноценное решение со всеми свойствами, присущими классическому ЦОДу, у которого при этом значительно снижены капитальные и эксплуатационные затраты.

«Облачную» тему продолжил Болат Кажкенов, руководитель технологического развития VK Cloud Казахстан. Он рассказал как применять облака — в финтехе, маркетплейсах и ритейле.

«VK Cloud — первый локализованный облачный провайдер. Развиваем сервисы в Казахстане и СНГ, создаем технологичные продукты. При этом продукты, их зрелость, качество и клиентский опыт для нас первичны. У нас своя команда из более чем 11 тыс профессионалов с сильной технологической и управленческой экспертизой и экосистемой партнеров. Клиенты 8 тыс. проектов выбрали нас, так как мы понимаем особенности ИТ-рынка и решаем их задачи. У VK Cloud широкий портфель сервисов для разработки и работы с данными, включая виртуальные серверы и сети, безопасность, CDN, Managed Databases и Managed Kubernetes. Мы обеспечиваем нашим клиентам переезд в облачную инфраструктуру без даунтайма и предлагаем единый мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой», — говорит Болат Кажкенов.

Еще об одном облачном решении рассказал Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан». Он представил SALTO KS (Keys as a Service) — облачную систему управления доступом от SALTO Systems, которая не требует локального ПО или проводки. Система проста в установке, работает с любого устройства, поддерживая неограниченное число пользователей и дверей, включая оффлайн-режим. SALTO KS обеспечивает контроль в реальном времени через веб-портал или приложение. Она может использоваться в офисах, торговых сетях, на складах.

«SALTO KS предоставляет точное управление правами доступа: определяйте, кто, когда и куда может войти. Потерянные теги блокируются через приложение, а новые назначаются без замены замков. RFID-метки или смартфоны заменяют ключи, с мгновенной блокировкой при утере. Система отправляет уведомления об активности, включая вход сотрудников, и поддерживает удалённое открытие одноразовыми паролями», — говорит Ади Амиров.

В рамках панельной дискуссии на PROFIT Retail & Finance Day 2025 эксперты обсудили несколько вопросов. Один из них — борьба с «цифровым безвольем». Учитывая, что в Казахстане один из самых высоких в СНГ уровней закредитованности населения, встает вопрос — как с этим бороться? Отчасти такая ситуация вызвана массой предложений о рассрочках на популярных отечественных маркетплейсах.

Мольдер Рысалиева, недавно занявшая должность председателя правления Halyk FinService, отметила, что одной из своих важных задач на этот год она видит снижение зависимости от кредитов и рассрочек и повышение доли заказов, которые оплачиваются картой. Мольдер Рысалиева уже отметила хорошую динамику — если в начале года на Halyk Market картой оплачивалось меньше 10% всех заказов, то в марте эта цифра выросла до 30%. К слову, Halyk FinService — это дочерняя организация Halyk Bank, которая отвечает за интернет-экваиринг, процессинг и площадку Halyk Market.

Подробнее о цифровых сервисах и экосистеме Halyk рассказал Нариман Мукушев, заместитель председателя правления АО «Халык Банк». В настоящее время у банка 11 млн клиентов, 8 млн из которых пользуется приложением Halyk.

«Наше приложение включает более 66 государственных сервисов — от оплаты налогов и штрафов до получения справок, а общее количество оказанных услуг уже превысило 50 млн», — говорит Нариман Мукушев. По словам спикера, Halyk является лидером по оказанию услуг GovTech в Казахстане. Так, В 2024 году государственные услуги в приложении были использованы более 17,5 млн раз (рост за год на 34%).

Кроме того, в приложении реализованы такие разделы, как «Мое авто», где можно не только оформить автокредит или приобрести автотовары в рассрочку, но и получить доступ к цифровым документам автовладельца, а также оплатить налоги, штрафы и парковку. В разделе «Мой дом» пользователю доступны все сервисы, связанные с недвижимостью, включая оформление залоговых займов и ипотеки. А в разделе «Мое здоровье» казахстанцам доступны оформление больничных листов и справок, рецепты на бесплатные лекарства, карта прививок и статус ОСМС.

Одним из интересных проектов стала акция «100 бонусов за пятерку», реализованная с Kundelik. За пятерки ученики получают 100 бонусов, которые можно тратить на реальные покупки. Кроме того, раз в месяц проходит розыгрыш, по итогам которого десять отличников получают по 100 тысяч бонусов.

Среди специальных разделов приложения — «Агрегатор партнеров», где отображаются бонусы пользователя, накопленные в различных торговых сетях.

Ялкунчан Ганиев, исполнительный директор по развитию бизнеса Freedom Bank, напомнил еще об одном важном моменте, когда речь идет о кредитах и онлайн-покупках — интернет-мошенничестве. И вот тут действительно важно дать гражданам удобный инструмент для того, чтобы они могли запретить себе брать кредиты и рассрочки, а мошенники — не «повесили» на них долги. Именно таким инструментом является запущенный в Казахстане сервис «Стоп-кредит», которым на конец марта воспользовалось уже более 1,4 млн казахстанцев.

Николай Попандопуло, Chief Product Officer ТОО «Magnum E-commerce», отметил, что благодаря современным технологиям механики кредитования сегодня достаточно уязвимы, поэтому сервис ограничения кредитования, безусловно, нужен. Он, кстати, привел любопытную статистику: «Есть доля клиентов, которые, особенно в конце месяца, прибегают к кредитам на покупку продуктов. Но таких клиентов крайне мало, доли процентов».

А Дулат Меирбаев, операционный директор Evrika Retail Group, считает, что простого сервиса «Стоп-кредит» недостаточно. По его мнению, нужно еще какие-то регулирование, возможно — возрастные ограничения.

«Должны быть какие-то дополнительные точки контроля. Сейчас уже не надо как раньше идти в банк и показывать свое удостоверение. Финтех развивается, это удобство для клиентов. Но когда этим пользуются мошенники, это становится плохим инструментом», — говорит Дулат Меирбаев.

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В целом, спикеры отметили, что активное использование казахстанцами рассрочек — это последствия изменения клиентского опыта. И здесь есть не только минусы (в виде необдуманных кредитов или действий со стороны мошенников), но и плюсы — цифровые решения и продукты все больше проникают в нашу жизнь, во многом делая различные сервисы и услуги доступнее.

Так, например, Николай Попандопуло рассказал о технологических инновациях в ритейле, а также об использовании искусственного интеллекта на примере Magnum e-Grocery.

«Когда клиенты заказывают продукты, они видят только верхушку айсберга. То есть, зашли, выбрали из каталога продукты, вышли на чекаут. Для них в этом бизнесе ключевая метрика — это доставка вовремя и в полном объеме. И качество — это принципиальный момент. То есть, чтобы яйца не разбили, чтобы мороженое не растаяло и так далее. А вот чтобы этот сервис обеспечить, под вершиной айсберга есть еще колоссальный набор цифровых инструментов, мобильных приложений для персонала, курьеров, сборщиков, служб безопасности и так далее. Там множество разных ролей. Это все было оцифровано нами за эти годы. И когда мы только начинали, это были сотни заказов. Мы поставили себе на первый год амбициозную цель выйти за год на 2 тыс. заказов, а вышли на 3 тыс. Далее рост продолжился такими темпами, что сейчас мы в день доставляем до 40 тыс. заказов (это три города). А нашим рекордом стало 68 тыс. заказов на Новый год 2025. То есть, мы растем колоссальными темпами», — говорит Николай Попандопуло.

Одним из примеров работы с клиентским опытом в ритейле являются программы лояльности. О том, как сделать их рентабельными, рассказала Мария Мироновская, директор направления лояльности CSI. К слову, на решениях CSI в России, Казахстане, Беларуси и Узбекистане работает порядка 300 ритейлеров. А всего компания помогла трансформировать 16 560 магазинов. CSI входит в ТОП-5 ИТ-компаний в ритейле и занимает 1 место с программным решением Set Retail среди кассовых систем для ритейла. На рынке Казахстана компанию CSI представляет доверенный партнер — компания ПРОСИСТЕМЫ.

«Зачем ритейлу программа лояльности? В первую очередь программа лояльности помогает соответствовать ожиданиям покупателей (все хотят скидки и кэшбеки). Также это возможность сэкономить на скидках и коммуникациях, принимать бизнес-решения на основе понимания покупателей, а также управлять поведением покупателей и сделать их приверженными бренду», — говорит Мария Мироновская.

Она представила решение Set Loyalty, систему автоматизации маркетинга, которая помогает управлять лояльностью покупателей, собирать информацию о них, анализировать покупательское поведение и влиять на аудиторию. Set Loyalty состоит из нескольких блоков, которые помогают ритейлерам не только улучшать взаимодействие с покупателями, но и собирать и анализировать данные, необходимые для принятия верных маркетинговых и ассортиментных решений.

Тему программ лояльности продолжила Ольга Иванова, директор по маркетингу СберСпасибо.

«СберСпасибо — это программа лояльности с самой большой клиентской базой в РФ. Мы на рынке уже более 14 лет, и в 2025 году наша клиентская база достигла более 93 млн человек. В 2024 году мы полностью изменили подход к лояльности — стали проще, удобнее, выгоднее. Мы посмотрели, что внедряют мировые бренды с программами лояльности. 80% потребителей чаще покупают у брендов с персонализированным опытом, на 47% растет вовлеченность потребителей у брендов, внедряющих геймификацию, на 25% чаще клиенты рекомендуют друзьям бренды с эмоциональной лояльностью», — рассказывает Ольга Иванова.

Она отметила, что сейчас на рынке все чаще появляются примеры интересных коллабораций брендов, что и сподвигло СберСпасибо создать свое креативное онлайн пространство — без пределов и границ, «Беспредел». И вот некоторые цифры нового проекта: на 46% растет MAU сайта Tolkozaspasibo.ru с каждым новым запуском; 6,5 млн бонусов списали клиенты СберСпасибо на пять запущенных дропов; в 50 раз выросла вовлеченность в проект молодежного сегмента.

Об опыте объединения офлайн и eCom платформ на примере сотового ритейла рассказал Алексей Воропаев, ИТ-директор МегаФон Ритейл. Почему этот проект стал важен для оператора? Имея 2300 собственных салонов в 527 городах присутствия, компания пришла к тому, что необходимо фокусироваться на e-com как драйвере развития. Особенно учитывая, что порядка 50% клиентов, которые что-то покупают у Мегафона, изначально смотрят это на онлайн-витрине.

«Помимо того, что мы продаём смартфоны, аксессуары и портативную технику, мы ещё и помогаем абонентам в сложных ситуациях, а также привлекаем новых абонентов для оператора связи. Помимо офлайна есть свой продающий интернет-магазин, который исторически развивался как отдельный канал продаж с собственным менеджментом, собственным товарным каталогом, ИТ-системами и логистикой. Сейчас такая разобщённость уже невозможна и экономически не оправдана. Поэтому встал вопрос о том, что необходимо более тесное объединение офлайн- и онлайн-розницы в Мегафоне. Помимо этого важно обеспечить омниканальность и клиентоцентричность», — говорит Алексей Воропаев.

Он представил несколько выводов по итогам реализованного проекта. Объединение оффлайн и е-сом платформ равнозначно замене платформы, требует объединения бизнес-юнитов и кардинально меняет бизнес процессы, а также изменяет подходы к мотивации продавцов. А залогом успеха проекта спикер назвал зрелость ИТ-команд.

Одной из проблем, существующих сегодня в ритейле, многие называют последнюю милю доставки. Кроме того, до сих пор многие потребители сталкиваются с отсутствием у поставщика товара, заказанного онлайн. Как отмечает Мольдер Рысалиева, Казахстан — достаточно сложная страна с точки зрения логистики. Междугородняя доставка усложняется из-за больших расстояний. Плотность населения тоже играет свою роль.

«А если говорить про фулфиллмент-центры — они являются сердцем логистической инфраструктуры. И здесь очень важно понимать, какая модель бизнеса и какие цели есть у бизнеса. Нужно понимать, что нужны огромные инвестиции в строительство склада, в его оснащение. И это инвестиции на долгий срок. На текущий момент в Казахстане не так много складских помещений, которые бы подходили маркетплейсу по всем нужным параметрам. И даже если мы строим фулфиллмент-центр, нужно опять вспоминать про специфику Казахстана. Потому что из Алматы, если очень постараться, можно доставить на следующий день до Астаны, но это точно не в зимний период. А до запада страны уже быстрая доставка не получится. Соответственно, у нас должен быть склад в Алматы, в Астане, где-то на западе и на востоке. Еще понадобится придумать, как это все друг с другом сообщать. Это дорого», — говорит эксперт. Она подчеркнула, что хотя в последние годы рынок логистической инфраструктуры в Казахстане и продвинулся, но крупных изменений пока не заметно.

А Ялкунчан Ганиев высказал любопытную идею о том, что рынку нужны крупные сильные игроки, которые бы предоставили услуги обработки заказов, логистики и транспортировки, с «гарантией платежом, что доставка будет произведена вовремя и в целости». Интересно, кстати, что в крупных городах Казахстана спикер отметил появление нового тренда — кладовки переоборудуют в небольшие склады, которые арендуют индивидуальные предприниматели (их больше миллиона в Казахстане), торгующие на маркетплейсах.

Развитие e-com в нынешних реалиях зашло достаточно далеко. Так, например, многих пользователей банковских супер-аппов уже не удивить возможностью там же приобрести какие-либо товары. То есть, мы видим развитие синергии ритейла и банков. О возможностях такой коллаборации рассказал Виталий Копысов, заместитель председателя правления и директор по инновациям Банковской группы «Синара». API и Open Banking прямо сейчас производят революцию в финтех. Подход BaaS (Banking-as-a-service) дает бизнесу возможность встраивать готовые платёжные решения банка в свою IT-инфраструктуру с помощью Открытого API. Такой подход применяется, когда компании важно проводить платежные транзакции внутри своей инфраструктуры. Более того, подход Open Banking «тянет» за собой другие инновации, в подходах Open Finance и Open Data. И здесь пользователя ждут новые сервисы на стыке банковской системы и финтеха — сервисы персонального финансового планирования, персонализированные страховые продукты, пенсионные дашборды, цифровые помощники для управления счетами за коммунальные услуги, персонализированные предложения для путешествий и прочее. Безусловно, компании, которые первыми предложат своим клиентам подобные сервисы, смогут закрепиться на новом сегменте рынка.

Виталий Копысов также упомянул про цифровой рубль, который дополняет систему быстрых платежей новой, цифровой, валютой. В Казахстане также идет работа над проектом цифрового тенге — буквально на днях Олжас Бектенов провел совещание по внедрению.

Как видим, с развитием финансовых технологий и e-com в Казахстане все более чем хорошо. Наверное, именно поэтому на PROFIT Retail & Finance Day 2025 так мало говорили о проблемах в этих сферах, но достаточно много — о новых возможностях и о том, куда движется рынок.

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Видеозапись конференции: