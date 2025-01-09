Мольдер Рысалиева покинула Ozon Казахстан

Она сообщила о завершении карьеры в компании с 31 декабря 2024 года.

Мольдер Рысалиева, руководившая казахстанским подразделением российского маркетплейса Ozon с 2021 года, сообщила о завершении карьеры в компании с 31 декабря 2024 года. На своей странице в Instagram она поделилась новыми планами, приступив с 5 января к должности председателя правления Halyk Finservice.

«Вместе с 2024 годом закончилась моя работа в Ozon. 31 декабря я покинула компанию. Это был очень интересный опыт, который помог мне по-новому посмотреть на электронную коммерцию. С 5 января я приступила к работе председателем правления Halyk Finservice, дочерней организации Halyk Bank. Чувствую огромную радость и благодарность за возможность развивать казахстанский продукт. Еще знакомлюсь со всей командой, но уже могу сказать, что команда очень сильная. Будет интересно! Вместе будем развивать эквайринг и halykmarket», — написала она.

О том, кто теперь станет главой Ozon в Казахстане, пока не сообщается.