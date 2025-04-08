К казахстанцам обратилась полиция из-за «звонков из Казпочты»

45-летняя актюбинка оформила онлайн-кредит и перевела на счет мошенников 1 млн тенге.

Мошенники действуют от имени Казпочты или почтальонов. Они представляются сотрудниками Казпочты и сообщают о поступлении посылки на имя гражданина, просят озвучить SMS-код для ее получения. К примеру, на уловки подобных мошенников попалась 45-летняя актюбинка. После звонка мошенников она оформила онлайн-кредит и перевела на счет мошенников 1 млн тенге, передает Zakon.kz.

В случае такого звонка в полиции советуют немедленно прекратить разговор: «Это новый вид мошенничества на сегодняшний день. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, рекомендуем внимательно относиться к каждому звонку и SMS, а также не доверять подозрительным сообщениям и рекламе».

К слову, ранее полиция Астаны рассказала о ликвидации call-центра мошенников. Они выкупили клиентскую базу одного из интернет-магазинов с персональными данными более 2000 граждан РК.