Технопарки намерены увеличить IT-экспорт до 10 миллиардов долларов.

Astana Hub и IT Park Uzbekistan откроют международные хабы в ОАЭ и Китае. Также к 2030 году компании планируют создать 8+ единорогов и увеличить IT-экспорт до 10 миллиардов долларов, передает Sputnik.

«Мы намерены укреплять партнерство с IT Park Uzbekistan под общим брендом Central Asian Innovation Hubs, чтобы обеспечить динамичное продвижение инноваций Центральной Азии на мировой арене. В этом году планируем открыть совместные хабы в Китае и ОАЭ, а также принять участие в крупнейших международных технологических площадках», — заявил гендиректор Astana Hub Магжан Мадиев.

В 2024 году Central Asian Innovation Hubs, созданный по инициативе Astana Hub и IT Park Uzbekistan, представил более 40 стартапов региона на международных форумах. Это усилило узнаваемость региона на международной арене и открыло новые возможности для стартапов Центральной Азии.

О важности партнерства двух стран высказался и гендиректор IT Park Uzbekistan Абдулахад Кучкаров.

«Узбекистан и Казахстан уже добились значительных результатов в сфере технологий: IT Park Uzbekistan уверенно трансформирует страну в региональный центр сервисных услуг и IT-аутсорсинга, а Astana Hub формирует мощную стартап-экосистему, способствующую рождению инноваций. Объединяя усилия, обмениваясь сильными сторонами и опытом, мы можем достичь новых высот еще быстрее», — отметил Курчкаров.

На прошедшей выставке AlmatyFair.ai в Алматы Astana Hub и IT Park Uzbekistan подписали меморандум о сотрудничестве с компанией Growth Vision Pro Ltd для продвижения центральноазиатских стартапов на китайский рынок через открытие международного хаба в Шанхае. Это развитие стартап-экосистемы, привлечение инвестиций и совместные акселерационные программы.