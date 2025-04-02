Нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов – Олжас Бектенов

На сегодня в Казахстане населению оказывается 1382 государственных услуги, 1265 из которых предоставляются в электронном формате (91,5%), а 117 — в бумажном.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития и цифровизации государственных услуг. С докладом выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. О работе ЦОНов и порядке оказания услуг населению доложил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев, о ходе реализации социально-значимых проектов в электронном правительстве — генеральный директор BTS Digital Нуртай Абилгалиев, о порядке предоставления госуслуг в банковских системах — председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

По данным МЦРИАП, на сегодня в Казахстане населению оказывается 1382 государственных услуги, 1265 из которых предоставляются в электронном формате (91,5%), а 117 — в бумажном.

Премьер-министр отметил, что по поручению Главы государства с 2020 года ведется активная работа по упрощению и дебюрократизации оказания государственных услуг, созданию единой системы электронного правительства. Особое внимание уделяется повышению доступности и удобства онлайн-сервисов. На сегодня проводимая работа позволила вывести Казахстан в ТОП-10 стран мира по оказанию цифровых государственных услуг. Так, проактивный формат предусматривает, например, автоматическое присвоение ИИН новорожденному, оформление свидетельства о рождении через SMS и автоматическое начисление пособий. Также отмечены положительные результаты взаимодействия с банками.

«В целом, нужно сфокусироваться на оптимизации бизнес-процессов в госуслугах, чтобы пользователи получали необходимое максимум „в два клика“. Кроме того, согласно поручению Главы государства, надо активно внедрять искусственный интеллект. В первую очередь, на платформе электронного правительства. Его применение должно обеспечить бесперебойную работу информационных систем госорганов и будет содействовать упрощению доступа населения к услугам», — акцентировал внимание Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул важность бесперебойной работы электронного правительства, в связи с чем поручено принять дополнительные меры в части совершенствования серверного оборудования и программного обеспечения. Кроме того, отмечена необходимость повсеместного внедрения высокоскоростного интернета для дальнейшего наращивания онлайн-услуг, что позволит обеспечить полный доступ всем гражданам к цифровым сервисам вне зависимости от места проживания. Также необходимо провести оптимизацию затрат государственного бюджета, в том числе через перевод максимального количества государственных услуг в онлайн. Особое внимание следует уделить защите персональных данных и цифровой безопасности.

В связи с отсутствием централизованного мониторинга в процессе оказания государственных услуг повышены риски утечки данных, что приводит к росту случаев интернет-мошенничества. Олжас Бектенов поручил государственным органам до конца текущего года завершить подключение всех информационных систем к сервису контроля доступа к персональным данным. Вместе с тем, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с заинтересованными госорганами необходимо на постоянной основе вести работу по повышению ответственности специалистов, работающих с персональными данными. Также отмечена важность ужесточения наказания за нарушения в этой сфере.

По итогам заседания правительства премьер-министр дал ряд поручений:

— до конца года модернизировать портал электронного правительства с запуском элементов искусственного интеллекта;

— своевременно реализовать проекты по обеспечению интернетом в отдаленных населенных пунктах, а также решить вопросы финансирования оказания государственных услуг во всех сельских почтовых отделениях;

— совместно с заинтересованными государственным органами до конца года обеспечить перевод в электронный формат наиболее востребованных услуг, оказываемых Центрами обслуживания населения;

— регулярно проводить разъяснительную работу с населением о новых электронных услугах, правилах пользования и получения, соблюдении простых мер безопасности личных данных.