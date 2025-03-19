Как использовать ЭЦП юридическим и физическим лицам при сдаче отчетности?

В МЦРИАП дали пояснения.

В целях соблюдения требований законодательства и обеспечения беспрепятственной сдачи отчетности и т. п. действий с ЭЦП, физическим и юридическим лицам рекомендуется воспользоваться следующими законными механизмами:

Оформление официальной доверенности

В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» руководитель юридического лица или лицо, его замещающее, вправе наделять полномочиями работника данного юридического лица или назначенного им лица (в том числе аутсоринговые организации) на подписание электронного документа.

Физическое лицо или индивидуальный предприниматель может оформить в гражданском порядке нотариальную доверенность на право подписи бухгалтеру или иному уполномоченному лицу. При этом каждое лицо должно использовать ЭЦП, полученную на свое имя. При необходимости указанные доверенности подлежат регистрации в соответствующих государственных органах.

Использование собственной ЭЦП руководителя

Руководителям рекомендуется самостоятельно подписывать отчетность, что гарантирует соблюдение принципа персональной ответственности при использовании ЭЦП.

Отмечается, что физические и юридические лица обязаны принимать меры для защиты принадлежащего им ЭЦП от неправомерного доступа и использования. За непринятие лицом соответствующих мер предусмотрена административная ответственность.

Электронная цифровая подпись равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия при выполнении условий законодательства Республики Казахстан об электронном документе и ЭЦП. Ответственность за незаконную передачу закрытого ключа электронной цифровой подписи другим лицам действует с 1 января 2016 года.

«В связи с недавними изменениями в законодательстве Республики Казахстан, предусматривающими ответственность за использование ЭЦП другого лица, физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели должны в строгом соответствии с нормами законодательства РК обеспечить корректное оформление и подписание отчетности, договора и иных электронных документов, а также использование ЭЦП при совершении каких-либо действий (авторизация, получение доступа к персональным данным и т. д.)», — пояснили в ведомстве.