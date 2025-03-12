В КТЖ завершились испытания системы видеоаналитики на переездах

Как показал анализ, чаще всего аварии на переездах происходят по вине водителей автотранспорта.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» с каждым годом все большее внимание уделяется решению этой проблемы. В компании проведены эксплуатационные испытания автоматизированной системы видеоаналитики для железнодорожных переездов АСВАП-М — на переезде 721 км перегона Жана-Караганды — Майкудук.

Автоматизированная система видеоаналитики АСВАП-М предназначена для автоматического предупреждения служб АО «НК «ҚТЖ» о наличии препятствия на железнодорожном переезде и передачи информации в соответствующие организации региона для принятия действенных мер по улучшению ситуации на железнодорожных переездах.

АСВАП-М обеспечивает непрерывную оценку состояния зоны переезда в месте пересечения железнодорожных путей с автомобильной дорогой. Система осуществляет видеозапись событий в контролируемой зоне переезда, видеозапись событий рабочей зоны дежурного по переезду, включая запись внутри помещения. Она отслеживает и извещает о состоянии переезда дежурного по переезду на предмет возникновения внештатной ситуации.

«Проведение эксплуатационных испытаний проходило в два этапа. Первый этап — это проверка контроля работоспособности, обучение нейронной сети. Проверка работоспособности АСВАП-М заключалась в визуальном контроле наличия изображения с видеокамер на дисплее дежурного по переезду, а также актуальности этого изображения (картинка не зависала). Второй этап — проверка контроля работоспособности системы, включая функционал видео аналитики. По итогам испытаний система видеоаналитики рекомендована к применению и внедрению на магистральной железнодорожной сети АО «НК «ҚТЖ»», — сообщили в компании.