Реестр инвесторов создают в Казахстане

Опубликован приказ заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана об утверждении Правил формирования, ведения и использования реестра инвесторов.

Как указано в пояснительной записке, реестр инвесторов представляет собой электронную базу данных, содержащую сведения об инвесторах, о суммах инвестиций, видах инвестиционных проектов, этапах их реализации и другие сведения об инвестиционной деятельности на территории Казахстана. Сведения в реестр будут включаться автоматически после формирования паспорта инвестиционного проекта в национальной цифровой инвестиционной платформе (НЦИП), передает Sputnik.

Физические или юридические лица используют раздел «Реестр инвесторов» для проверки наличия физического и юридического лица в реестре инвесторов путем ввода в поле «Поиск» ИИН для физического лица или БИН для юридических лиц и получения сведений о включении либо отсутствии данного лица в реестре.