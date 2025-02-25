Антикор запустил WhatsApp-чат-бот для жалоб на взяточников

За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге.

В Казахстане заработал WhatsApp-чат-бот, куда любой гражданин может сообщить о фактах коррупции. Об этом рассказали в Агентстве по противодействию коррупции. В целях формирования антикоррупционной культуры и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям, а также повышения гражданской активности Антикоррупционная служба внедряет новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции, передает Sputnik.

«Мы рады сообщить о запуске нового WhatsApp-чат-бота Антикор 1424. Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 777 000 1424. Что можно сделать через WhatsApp-чат-бот Антикор 1424? Сообщить о фактах коррупции, получить консультацию по вопросам противодействия коррупции. Гражданам гарантирована полная конфиденциальность обращения», — рассказали в ведомстве.

За предоставление достоверной информации о коррупционных правонарушениях предусмотрено вознаграждение до 15,7 млн тенге. При этом гражданам напомнили, что заведомо ложное сообщение о коррупции влечет уголовную ответственность.