Казахстанцы смогут получать госуслуги через кнопочные телефоны

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на брифинге в правительстве озвучил, как казахстанцам без смартфонов получать государственные услуги.

По его словам, есть отдельные планы работ по части того, чтобы люди, у которых нет смартфонов, могли пользоваться благами цифровизации, передает Zakon.kz.

«В том числе, некоторые государственные услуги возможно посредством обычного кнопочного телефона получать — с помощью набора разных цифр, звездочки и так далее. Но у нас также остаются ЦОНы во всех районах и регионах, куда гражданин может прийти, если у него что-то с техникой или он не может что-то найти. В будущем также планируем, для этого все-таки необходим телефон или ноутбук, внедрять агентов на базе ИИ, которые позволят по звонку получать госуслуги», — дополнил Мун.