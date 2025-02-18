Движение поездов теперь можно отслеживать онлайн

АО «Пассажирские перевозки» запустило новую цифровую услугу — «Онлайн-табло движения поездов».

Теперь пассажиры могут в режиме реального времени получать актуальную информацию о движении поездов, их прибытии и отправлении. Сервис разработан в рамках создания Ситуационного центра АО «Пассажирские перевозки», который обеспечивает непрерывный мониторинг поездной обстановки. Данные с GPS-трекеров, установленных на пассажирских поездах, автоматически передаются в центр, где ведется круглосуточное наблюдение.

Это позволяет с высокой точностью определять текущее местоположение составов и оперативно обновлять информацию о графике их движения. Вместе с тем доступ к сервису открыт для всех пользователей и представлен на официальном сайте Bilet.railways.kz.

Для получения информации о движении поездов необходимо:

1. Перейти на сайт Bilet.railways.kz.

2.Кликнуть на баннер «Онлайн-табло движения поездов».

3. Выбрать нужный поезд на карте.

4.Также воспользоваться сервисом можно на сайте Tablo-railways.kz

«Сервис «Онлайн-табло движения поездов» позволяет пассажирам отслеживать движение поездов в реальном времени, где состав отображается на карте красным цветом, проверять расписание прибытия и отправления на выбранной станции, следить за возможными изменениями в графике движения поезда, а также просматривать список станций, время стоянок и расчетное время прибытия на конечную станцию. Кроме того, на сайте Tablo-railways.kz доступны дополнительные сервисы, такие как покупка билетов, получение посадочного талона, возврат места по претензии, просмотр расписания поездов, а также калькулятор расчета стоимости багажа», — пояснили в АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Нацперевозчик стремится сделать сервис максимально удобным и функциональным. В этой связи пассажирам предлагается оставить свои предложения, замечания и отзывы о работе сервиса. Это можно сделать, воспользовавшись кнопкой «Обратная связь» на сайте.