Критерий проверки мобильных переводов будет повышен до 12 МЗП

Министерство финансов РК совместно с Национальным банком и банками второго уровня проработали пересмотр критерия, имеющего признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

На сегодняшний день для проверки применяется следующий критерий: «Получение одним физическим лицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд». Важно отметить, что оба условия должны выполняться одновременно. Если физическое лицо соответствует этому критерию, банк второго уровня направляет информацию о нем в КГД МФ РК для проведения камерального контроля, передает Учёт.kz.

Теперь Министерство финансов совместно с Нацбанком смягчает критерий: «Действующие критерии будут дополнены пороговой суммой — входящие мобильные переводы должны превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге) за 3 последовательных календарных месяца». Основанием для такого решения стало то, что для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП. В 2025 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.

Если эти поправки будут приняты, то под проверку подпадут казахстанцы, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от 100 и более разных лиц, сумма которых превышает 12 МЗП (в 2025 году — 1 020 000 тенге). Напомним, ранее обсуждалась предельная сумма по переводам в размере 3 МЗП (в 2025 году — 255 000 тенге).