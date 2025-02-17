Цифровые лидеры Центральной Азии: Bitrix Awards 2024

В Алматы наградили самых активных партнеров Битрикс24 в Центральной Азии за 2024 год.

Церемония Bitrix Awards Central Asia прошла 7 февраля 2025 года в культовом для алматинцев месте — Caffe Del Teatro. Битрикс24, признанный лидер в разработке программного обеспечения для бизнеса, гордится своей обширной сетью партнеров в регионе. Локальные компании-интеграторы помогают бизнесу всех масштабов внедрять передовые цифровые решения.

Церемонию открыли вдохновляющие речи CEO Битрикс24 Сергея Рыжикова и директора офиса в Казахстане Сармантая Касенова. Сергей дал почувствовать каждому партнеру, что они часть большой экосистемы, что «ты и я — мы одной крови». А также напомнил, что у компании есть социальная миссия помощи и развития бизнеса в странах присутствия. Сармантай поделился впечатляющими достижениями компании за 12 лет работы в Казахстане: рост узнаваемости, увеличение оборотов и расширение партнерской сети. В 2024 году к сообществу присоединились 122 новые компании, а также был открыт офис в Узбекистане.

В церемонии участвовало около 100 партнеров, часть из них — онлайн. Гости из Узбекистана и Кыргызстана почтили мероприятие своим присутствием, а партнеры из Туркменистана и Таджикистана присоединились по видеосвязи, передав теплые пожелания.

Были классические номинации, такие как «Лидер продаж» по продуктам в каждой стране. А также награды для новичков — «Прорыв года». Было две маркетинговых номинации — мотивация для партнеров активно участвовать в продвижении Битрикс24: «Лучшие в привлечении клиентов» и «За активную поддержку Битрикс24 в публичном пространстве».

Почти 80 партнеров были удостоены фирменных статуэток и дипломов, самые активные удостоились наград сразу в нескольких номинациях.

Bitrix Awards Central Asia — это ежегодная церемония, которую проводит Битрикс24 Казахстан, для поощрения и мотивации IT компаний-интеграторов в регионе.