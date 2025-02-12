Олжас Бектенов поручил решить вопросы агропрома путем полной цифровизации

Среди них - точность статданных в АПК, учет запасов зерна и продукции в стабфондах, ветеринарная безопасность.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос цифровизации агропромышленного комплекса. С докладами о проводимой работе выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун.

В настоящее время на балансе Министерства сельского хозяйства имеется 4 информационные системы. Это идентификация сельскохозяйственных животных (ИСЖ); Единая автоматизированная система управления отраслями АПК «e-Agriculture» (ЕАСУ); Единая государственная информационная система субсидирования (ГИСС); Информационная система кредитования населения «Ауыл Аманаты». В разработке находится информационная система для прослеживаемости растениеводства.

В сфере АПК оказывают 93 государственные услуги, из них 98% — в электронном формате. В 2024 году воспользовались электронными услугами более 2,6 млн раз. По 11 группам бизнес-процессов был проведен реинжиниринг, 7 из них — по земельным ресурсам, остальные по растениеводству. В результате, число документов, требуемых для отчетности, сократилось на 83%. Количество шагов для фермеров уменьшилось на 85%, время оказания услуг сократилось на 97%.

Олжас Бектенов подчеркнул, что на первом форуме работников сельского хозяйства Глава государства поставил задачу цифровой трансформации АПК. В этой связи правительство уделяет особое внимание внедрению элементов «умных» технологий во всех отраслях сельского хозяйства. Определены конкретные цели и ключевые направления.

Через применение цифровых инструментов следует обеспечить точность данных о потребности в финансовых средствах, отчетности, посевных площадей, поголовья скота. Руководитель правительства подчеркнул, что цифровизация должна способствовать повышению прозрачности и эффективности мер господдержки.

«Важно внедрить IT-инструменты в учете земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо, чтобы их оцифровка способствовала рациональному использованию земель и пастбищ, сбалансированному планированию посевных работ. Надо шире применять космический мониторинг всех сельхозугодий и использовать дроны», — отметил Олжас Бектенов.

Еще одним значимым вопросом является система идентификации животноводческой и растениеводческой продукции. Необходимо выстроить прозрачную цепочку сбыта продукции от ее происхождения до конечного потребителя. Прежде всего, данная система должна быть ориентирована на учет производимой продукции, гарантию ее качества, контроль биологической и ветеринарной безопасности.

Премьер-министр подчеркнул необходимость использовать цифровые решения и искусственный интеллект в прогнозировании климатических рисков, объемов урожайности и рыночных цен на продукты питания. Кроме того, благодаря применению ИИ предполагается оптимизировать процессы полива, использования средств защиты растений и удобрений, потребления кормов, а также управления парком сельхозтехники.

«На сегодня остается актуальной проблема точности статистических данных в сферах животноводства, растениеводства, учета запасов зерна и продукции в стабилизационных фондах, хранилищах, определения влажности почвы и обеспечения ветеринарной безопасности. Все эти вопросы должны быть решены путем полной цифровизации системы учета данных», — отметил Олжас Бектенов.

В этой связи руководитель правительства дал ряд поручений министерствам сельского хозяйства и цифрового развития:

— Совместно с акиматами регионов до конца 2025 года разработать цифровую карту земель сельскохозяйственного назначения.

— С акиматами до 1 сентября 2025 года завершить разработку системы прослеживаемости в растениеводстве.

— По поручению Главы государства в 2025 году планируется проведение Национальной сельскохозяйственной переписи. По ее итогам провести полную оцифровку результатов, их анализ и постоянно актуализировать полученную базу данных.