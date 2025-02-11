Ученые университета им. Ахмета Ясауи запустили солнечную электростанцию

Ее мощность — 30 кВт, она располагается в кампусе вуза.

Проект запущен с целью развития зеленой энергетики и реализации целей устойчивого развития. Он реализован в рамках грантовой программы «Развитие исследовательской и инженерной деятельности студентов через внедрение STEM-проектов в области солнечной энергетики». Ожидается, что проект принесет огромную пользу и учебно-практической работе студентов.

Солнечная электростанция станет важной учебно-исследовательской площадкой для подготовки специалистов инженерно-технического направления. Студенты смогут проводить исследования по измерению производительности солнечных панелей, изучению влияния угла инсоляции, теплового воздействия и запыленности на эффективность выработки энергии. Кроме того, они получат возможность оптимизировать размещение панелей, использовать эффективные инверторы, интегрировать системы накопления энергии. Они также смогут заниматься экономическим и экологическим анализом, изучать системы цифрового управления и принимать участие в проектных и лабораторных исследованиях. Исследования солнечной энергетики будут включены в курсы физики, инженерии и экологии.

Для контроля и управления работой солнечной электростанции студенты и исследователи могут использовать платформу SolarMan SMART. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать показатели работы инвертора, анализировать данные, выявлять неисправности и дистанционно управлять системой. Благодаря серверу SolarMan SMART можно получать полную информацию о текущей производительности инвертора, количестве выработанной и потребленной энергии, а также общей эффективности системы.

Запуск солнечной электростанции позволит университету сократить зависимость от традиционных источников энергии и увеличить использование экологически чистых технологий. Этот проект способствует развитию исследовательских компетенций студентов, помогает им применять теоретические знания на практике и даёт возможность глубже понять важность возобновляемых источников энергии.

Авторы проекта уверены, что он проект станет примером успешной интеграции принципов зеленой энергетики и устойчивого развития в систему высшего образования Казахстана.