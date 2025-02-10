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Более 93% населения РК имеет доступ к электронным услугам через eGov

    Онлайн-платформа об участниках ВОВ появится в Казахстане

    Проект получил название «Батырларға тағзым».

    10 февраля 2025 13:59
    Рубрики: Общество, Культура

    В Казахстане будет запущена онлайн-платформа «Батырларға тағзым», в которой соберут и унифицируют информацию о свыше 1 млн казахстанцев-участников Второй мировой войны. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания коллегии Министерства культуры и информации РК. Инициатива будет запущена к приближающемуся 80-летию Великой Победы, передает Liter.kz.

    Глава ведомства Аида Балаева также особо отметила необходимость уделить внимание вопросу цифровизации сферы, что позволит обеспечить доступ к культурному наследию казахского народа для широкой аудитории.

    Вместе с тем планируется открыть портал E-museum, виртуальную сеть музеев Казахстана, куда будут внедрены визуальные и интерактивные технологии, позволяющие пользователям знакомиться с культурным наследием через 3D-модели.

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