Онлайн-платформа об участниках ВОВ появится в Казахстане

Проект получил название «Батырларға тағзым».

В Казахстане будет запущена онлайн-платформа «Батырларға тағзым», в которой соберут и унифицируют информацию о свыше 1 млн казахстанцев-участников Второй мировой войны. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания коллегии Министерства культуры и информации РК. Инициатива будет запущена к приближающемуся 80-летию Великой Победы, передает Liter.kz.

Глава ведомства Аида Балаева также особо отметила необходимость уделить внимание вопросу цифровизации сферы, что позволит обеспечить доступ к культурному наследию казахского народа для широкой аудитории.

Вместе с тем планируется открыть портал E-museum, виртуальную сеть музеев Казахстана, куда будут внедрены визуальные и интерактивные технологии, позволяющие пользователям знакомиться с культурным наследием через 3D-модели.