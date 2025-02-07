В каждый школьный предмет внедрят ИИ из-за нового образовательного стандарта

Вице-президент Национальной академии образования Министерства просвещения Руслан Каратабанов перед коллегией Министерства просвещения 6 февраля 2025 года рассказал, как изменится образовательный стандарт в Казахстане.

По его словам, новый образовательный стандарт войдет в работу в 2026 году. В каждый предмет будут интегрированы виды работ, связанные с применением различных технологий на базе искусственного интеллекта, передает Zakon.kz.

«Образовательный стандарт учитывает требования времени. Например, развитие искусственного интеллекта, ведь он является одним из ключевых факторов мирового развития, и игнорировать его невозможно. Существует опасение, что ИИ может вытеснить ряд профессий, а некоторые из них станут „профессиями ветеранов“. Однако появятся и новые специальности. В любом случае сегодня искусственный интеллект рассматривается, прежде всего, как инструмент. На уровне инструмента мы должны обучать детей его использованию. Например, в биологии, химии и физике — виртуальные лаборатории, в языках — приложения для общения и ведения диалогов, в географии — информационные системы. Важно понимать, что искусственный интеллект — это не только генеративные модели, на которых сейчас сосредоточено внимание общества, но и негеративные технологии, которые также включены в образовательный процесс», — расказал Руслан Каратабанов.

Помимо этого в новом госстандарте школам предлагается возможность объединять предметы. В связи с этим журналисты уточнили, как будут называться новые предметы.

«Если химия, физика, биология могут объединяться в предмет естествознания, то всемирная история и основы права могут объединяться в социальной науке, а алгебра и геометрия могут объединяться в предмет математика», — ответил он.