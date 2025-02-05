Применять искусственный интеллект планируют в сельском хозяйстве

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовил приказ, которым вносятся поправки в приоритетные направления предоставления инновационных грантов.

В частности, в список добавлены агропромышленный комплекс и технологии с использованием искусственного интеллекта. Как поясняют в министерстве, инновации в сельском хозяйстве и технологическая трансформация агропромышленного комплекса могут принести социально-экономические преимущества, передает Zakon.kz.

Среди этих преимуществ — улучшение конкурентоспособности, повышение прибыльности, снижение затрат на производство и повышение урожайности, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.