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    Применять искусственный интеллект планируют в сельском хозяйстве

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовил приказ, которым вносятся поправки в приоритетные направления предоставления инновационных грантов.

    5 февраля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Софт

    В частности, в список добавлены агропромышленный комплекс и технологии с использованием искусственного интеллекта. Как поясняют в министерстве, инновации в сельском хозяйстве и технологическая трансформация агропромышленного комплекса могут принести социально-экономические преимущества, передает Zakon.kz.

    Среди этих преимуществ — улучшение конкурентоспособности, повышение прибыльности, снижение затрат на производство и повышение урожайности, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.

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