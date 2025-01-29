Технологии искусственного интеллекта внедрят в Астане до конца года

Аким столицы рассказал о новых IT-проектах.

В Астане до конца года внедрят технологии искусственного интеллекта, заявил аким столицы Женис Касымбек на расширенном заседании правительства РК. Проект будет реализован в сфере общественной безопасности и управления городской средой. Он запускается в рамках концепции Smart City, совместно с международным холдингом G42. Также аким упомянул утвержденную в декабре 2024 года Комплексную программу развития транспортной системы, передает Sputnik.

«На фоне роста в столице автомобильного трафика акцент сделан на развитие общественного транспорта, повышение пропускной способности дорог, строительство новых мостов, совершенствование работы парковочных пространств, безопасной и комфортной пешеходной среды», — отметил Касымбек.

Ежедневно на городские маршруты выходит более 1600 автобусов. За два года парк общественного транспорта столицы обновлен на 45%. Помимо этого принята схема развития общественных пространств и озеленения. За год благоустроено 170 общественных пространств и дворов. Высажено более миллиона зеленых насаждений, сейчас формируется парковый кластер.

К слову, о росте автомобильного трафика. На том же расширенном заседании Токаев поручил акиму решить вопрос пробок в Астане.