Цены на услуги связи останутся неизменными до конца года

МЦРИАП сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи достигнута договоренность о сохранении текущего уровня тарифов до конца 2024 года.

Инициатива министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг. Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.

«Связь — это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив», — подчеркнули в министерстве.

МЦРИАП подчеркивает, что продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.